Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Beyrut'ta Lübnanlı yetkililer ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Beyrut'taki resmi temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Lübnan Başbakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Selam, Barrot ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, 5 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenmesi planlanan Lübnan ordusuna destek konferansına yönelik hazırlıklar ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Fransız Bakan Barrot, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Berri ile de görüştü.

Görüşmede, Lübnan'a ordusuna destek ve ikili ilişkiler değerlendirildi.