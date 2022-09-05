Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli... Güncel Haberler Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler" Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler" Güncel Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Fransa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli... - Haberler

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