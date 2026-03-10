Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB Komisyonunun "yerellik" ilkesine riayet etmesini istedi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği'nin mevzuatındaki 'yerellik' ilkesine tam anlamıyla uyması gerektiğini belirtti. Barrot, AB Dış İlişkiler Servisi'nin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Birliğin mevzuatındaki "yerellik" ilkesine tam anlamıyla uyması gerektiğini belirtti.

Barrot, dün AB'nin Brüksel'de düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, AB kurumlarının yetkilerini değerlendirdi.

Daha güçlü bir AB Dış İlişkiler Servisi istediklerini dile getiren Barrot, bu servisin, üye devletlerle yakın işbirliği içinde AB kurumları arasında kendisini daha fazla öne çıkarmasını istediklerini aktardı.

Barrot, AB Dış İlişkiler Servisinin ayrıca, her bir AB kurumuna kendi yetkilerinin neler olduğunu hatırlatması gerektiğinin altını çizerek, AB Komisyonunun "yerellik" ilkesine tam anlamıyla riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

Fransız bakan, AB'yi kuran Maastricht Anlaşması'nın 18. maddesinin açık olduğunu ve buna göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan kişinin AB'nin dış politikasını ve savunma politikasını yürüttüğünü söyledi.

Paris hükümeti, AB Komisyonunun, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun Washington'da düzenlenen toplantısına katılımına, AB Konseyinden bu yönde bir yetki almadığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Barrot, 19 Şubat'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu, bu yönde bir yetki almadığı için Washington'da bugünkü 'Barış Kurulu' toplantısına asla katılmamalıydı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
