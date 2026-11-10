Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, G7'de yapay zeka için yeni koordinasyon istedi

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD ile İran arasında saldırıların yeniden başlaması ve gerilimin tırmanması riskinin tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, bu konunun G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınan başlıca konulardan biri olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın kapanışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyük şirketlerin kontrolündeki ileri düzey yapay zeka modellerinin başka şirketlerin veri tabanlarında veri sızıntısına yol açtığını gösteren olaylar yaşandığını hatırlatan Barrot, bu durumun yapay zeka alanında yalnızca dijital işlerden sorumlu bakanların değil, dışişleri bakanlarının da dahil olduğu yeni bir koordinasyon düzenini zorunlu kıldığını ifade etti.

Barrot, bu koordinasyonun parçası olarak dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Yapay Zeka Güvenliği için Paris Barış Çağrısı" girişimini başlattığını duyurduğunu belirtti.

Barrot, ev sahipliği yaptıkları G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yeniliğinin "yapay zeka konusunun tüm boyutlarıyla ele alınıyor olması" olduğunu söyledi.

Toplantının sonuç bildirgesinde yapay zeka konusunda yeni unsurlara yer verildiğini belirten Barrot, daha önceki bildirilerde ele alınmayan Küba, Venezuela ve Yemen'deki durumların da gündeme geldiğini kaydetti. Ukrayna konusunda ise "güçlendirilmiş bir dil" kullanıldığını, Karadeniz meselesinin ve seyrüsefer özgürlüğünün de bildirgeye dahil edildiğini dile getirdi.

"ABD-İran arasında gerilimin tırmanması riski tamamen ortadan kalkmış değil"

ABD-İran gerilimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Barrot, "Saldırıların yeniden başlaması ve durumun tırmanması riski tamamen ortadan kalkmış değil. Aksi takdirde, geçtiğimiz iki gün boyunca tam da bu meseleleri ele almak için bu kadar zaman ve enerji harcamazdık." diye konuştu.

Barrot, Katar dahil bölge ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve saldırıların önlenmesi için siyasi bir çözüm geliştirilmesi çabalarına destek verdiklerini kaydetti.

"Lübnan'da BM barış gücünün çekilmesinden doğacak güç boşluğunu önlemeye yönelik mutabakat var"

Lübnan konusunda değerlendirmede bulunan Barrot, Lübnan makamlarının ve halkının beklentilerine yanıt verme konusunda kolektif bir isteklilik bulunduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin 31 Aralık'ta dolmasına ilişkin ise Barrot, "Lübnan'da konuşlu BM barış gücünün geri çekilmesi durumunda bir güvenlik boşluğunun oluşmasını önlemek gerektiği konusunda (G7 ülkeleri arasında) mutabakat olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu bağlamda Lübnan'da yeni bir güvenlik mimarisinin oluşturulması için ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan Barrot, bu mimarinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olacağını kaydetti.

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine aday olan Jean-Luc Melenchon'un, Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği toprakların geleceğine ilişkin Ukraynalıların referanduma gidebileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise Barrot, bu değerlendirmeleri şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, " Fransa'da aşırı sağın ya da aşırı solun iktidara gelmesinin Ukrayna'ya verilen desteğin azalması anlamına geleceği" yorumunu yaptı.

Barrot, Fransa'daki süpermarket zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırının arkasında olduğunu açıkladığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımlar konusunda da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Öte yandan Barrot, bu konuda Avrupa Birliği'nin (AB) tam desteğine sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA