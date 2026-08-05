Haberler

Sen Nehri'nde İnsan Kemikleri Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris'teki Sen Nehri'nde güvenlik güçlerinin tatbikatı sırasında insan kemikleri bulundu. Kalıntılar arasında dişler ve alt çene kemiği yer alıyor. Paris Savcılığı, kesin ölüm nedeninin tespiti için soruşturma başlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sen Nehri'nde insan kemikleri bulundu.

Le Parisien gazetesinin haberine göre kemikler, 2 Ağustos'ta Paris'in 7. Bölgesi'ndeki Bourdonnais Limanı yakınlarında güvenlik güçlerinin Sen Nehri üzerindeki tatbikatı sırasında fark edildi.

İnsan kemiklerini bulan ekipler, durumu Paris Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Aralarında dişlerin bulunduğu bir alt çene kemiğinin de yer aldığı kalıntılarla ilgili inceleme başlatıldı.

Paris Savcılığı, kemikler üzerindeki ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sen Nehri'nde Ağustos 2025'te de 4 erkek cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! İstemeye istemeye söyleneni yaptı
Böyle böyle yetişiyorlar: O anlar saniye saniye kaydedildi

Böyle böyle yetişiyorlar! O anlar saniye saniye kaydedildi
Bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yeni gelişme: Emlakçı konum göndermiş

Müdahale ederken öldü: Silahlı saldırıda emlakçı bakın ne yapmış
Alzheimer hastası Kadın evden not bırakıp kayboldu

Yaşlı kadın evden kaçtı! Bıraktığı not yürek burktu
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi