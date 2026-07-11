7 yaşındaki Özgür Deniz Akbay, Fransa'daki piyano yarışmasında 'Absolute' birinci oldu

Fransa 'da düzenlenen Samson Francois Uluslararası Piyano Yarışması'nda jüriden tam puan alarak 'Absolut (en iyi kulak) birincisi' seçilen Özgür Deniz Akbay (7), "Ülkemi uluslararası yarışmalarda temsil etmeye devam edeceğim" dedi. Özgür Deniz Akbay'ın babası Sinan Deniz Akbay, "Benim müzisyen olmam, sürekli öğrencilerimin arasında olması, Özgür Deniz'in kulağını inanılmaz geliştirdi ve sahneye ilk kez 4 yaşında çıktı. Absolut aslında kelime anlamına baktığımız zaman sesleri kusursuz duyan müzisyen kulağı anlamına geliyor. Örneğin, yoldan geçen kamyon kornasının notasını bilmek gibi, evdeki zil sesinin notalarını bilmek gibi. Yetenekli olan, yetenekli görülen çocuğun mutlaka üzerine gidilmesi lazım. İşin ehli bir öğretmenle gidecek, sonrasında aile desteği. Bu takım çalışması çok önemli" dedi.

Şile'de Ahmetli Yahşibey İlkokulu'nda eğitim gören 7 yaşındaki Özgür Deniz Akbay, müzikle 3 yaşında müzisyen babası Sinan Deniz Akbay sayesinde tanıştı. İlk sahne heyecanını da 4 yaşında babasıyla birlikte yaşayan Akbay, 5,5 yaşında Sunart Akademi'de öğretmeni Zarema Abir ile profesyonel piyano eğitimine başladı. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derece elde eden Akbay, Adana Rhapsody Müzik Festivali'nde 'Üstün Başarı Ödülü', Barkorol Müzik Festivali ile Sunarist Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde birincilik, Little Mozart Uluslararası Müzik Yarışması'nda ikincilik, 30'uncu Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda ikincilik ve 'En İyi Türk Bestesi Yorumcusu' ödülü aldı. Yarışmaların yanı sıra farklı şehirlerde düzenlenen piyano festivallerinde de sahne alarak bir çok deneyim elde eden Akbay, son olarak 6'ncı Samson François International Piano Competition'da kendi kategorisinde 'Absolute' birincilik, yani en iyi kulak ödülünü kazandı.

'ANNE KARNINDA BAŞLAYAN BİR MÜZİK YOLCULUĞU'

Özgür Deniz2in babası 22 yıllık müzik öğretmeni baba Sinan Deniz Akbay" Ben müzisyenim, anne tarafı müzisyen bir aileden gelme. Genetik aktarım oldu. Benim müzisyen olmam, sürekli öğrencilerimin arasında olması, Özgür Deniz'in kulağını inanılmaz geliştirdi ve ilk sahneye 4 yaşında çıktı. Sonrasında biz şöyle bir karar aldık; Özgür Deniz'in baba-öğretmen olayına girmeden, başka bir öğretmenden ders almasını istedik. Bu şekilde bir müzik yolculuğu oldu Özgür Deniz'in" dedi.

100 TAM PUANLA GELEN 'ABSOLUT' KULAK

Baba Akbay, "Yarışmalar ve festivallere başladı. İlk festivali, 6'ncı Adana Rapsodi Piyano Festivali'ne katıldı. 5,5-6 yaşındayken burada üstün başarı ödülü aldı. Yaklaşık olarak 45 kişi arasında 2 kişi üstün başarı aldı ve Özgür Deniz de bunların arasındaydı, ilk festivaliydi. Sonrasında Antalya'da bir yarışmaya, online bir yarışmaya katıldı, orada birincilik aldı. Sonrasında Sanartist, Uluslararası Sanartist Piyano Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu. Sonrasında Kapadokya'ya gittik, Kapadokya'daki Little Mozart Piyano Yarışması'nda ikinci oldu. Pera Uluslararası Piyano Festivali ve Yarışması'nda, bu sene düzenlendi, kendi yaş kategorisinde ikinci ve En İyi Türk Besteci Yorumcusu ödülünü aldı. ve son olarak da Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenen Samson Francois Uluslararası Piyano Yarışması'nda da birincilik ve En İyi Absolut Birinciliği ödülünü aldı" ifadelerini kullandı.

'ABSOLUT, SESLERİ KUSURSUZ DUYAN MÜZİSYEN KULAĞI ANLAMINA GELİYOR'

Nice'teki 'Absolut' başarısını detaylandıran Akbay, "Absolut aslında kelime anlamına baktığımız zaman sesleri kusursuz duyan müzisyen kulağı anlamına geliyor. Şöyle örnek verebilirim yoldan geçen kamyon kornasının notasını bilmek gibi, evdeki zil sesinin notalarını bilmek gibi, bunları kusursuz bilen kulak anlamına geliyor" dedi. Müziğe olan ilgisini 1 yaşından bu yana fark ettiklerini de anlatan Akbay, "Benim piyano çalmamı görerek, benim öğrencilerimin piyano çalmasını görerek duvarda piyano çalmaya başladı ve melodileri doğru şekilde yapmaya başlayınca, 'Bu' dedim 'kusursuz bir kulak.' Bu zamana kadar çok öğrenciyle çalıştım, çok öğrenci yetiştirdim. Bu öğrenciler arasında en özellerinden bir tanesi de Özgür Deniz'in kulağıydı" diye konuştu.

'BU YARIŞMALAR, BİR MÜZİSYENİN KENDİSİNİ TEST ETMESİ AÇISINDAN GÜZEL'

Gelen başarıların bir takım çalışmasının ürünü olduğunu söyleyen baba Akbay, yeteneği fark edilen çocukların değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu yarışmalar, festivaller bir müzisyenin kendisini test etmesi açısından, sınaması açısından güzel organizasyonlar. Burada çocuğun kesinlikle motivasyonunu etkilememesi lazım. Yani ben, biz de sürekli annesiyle beraber, öğretmeniyle beraber bunu bu şekilde Özgür Deniz'e deklare ediyoruz. Burada aldığın ikincilik, üçüncülük ya da birincilik senin için çok önemli değil, sadece senin kendi emeğini, kendi yaptığın performansı bu şekilde karşıdaki insanlara aktarman önemli diyerek sürekli deklare ediyoruz zaten. Yetenekli olan, yetenekli görülen çocuğun mutlaka üzerine gidilmesi lazım. İşin ehli bir öğretmenle gidecek, sonrasında aile desteği. Bu takım çalışması çok önemli. Mesela Özgür Deniz çok büyük emek ortaya koyuyor, öğretmeni çok büyük emek koyuyor, annesi çok büyük emek koyuyor. Yani bu tam bir takım işi. Yetenekli bir çocuğun keşfedilmesi açısından da çocuğu doğru şekilde yönlendirmek" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ÇOCUĞUMU DEĞİL, BÜYÜK BİR SANATÇIYI İZLİYOR GİBİYDİM'

Fransa'daki yarışma sürecinde yaşadıklarını anlatan anne Nihan Akbay" Bizim için çok heyecanlıydı. O yüzden birkaç gün önce gittik, oradaki o havayı soluyalım istedik, nasıldır orası diye. Çok güzel karşılandık. Orada da bir devlet konservatuvarı vardı ve bizi her gün ağırladılar. Özgür Deniz orada her gün prova yapabildi, bu çok büyük bir avantajdı. Yarışmada da bilmediğimiz insanların içerisindeydik, kimler katılacak, kaç kişi olacak hiç bilmiyorduk. Sonra biz Özgür Deniz ile dışarıda bekledik kulağı rahatsız olmasın diye. Sırası geldi, içeri girdik, çalmaya başladı Zaten o sahneye çıktığı zaman kendi çocuğum değil de büyük birisini izliyormuşum gibi oluyorum her seferinde. Oturduktan sonra seyirciler arasında büyük bir alkış oldu. Herkes bize, 'Nereden geliyorsunuz?', 'Öğretmeni kim?', 'Nasıl çalışıyor?' gibi sorular sormaya başladılar ama yarışma devam ediyordu bu arada. Yarışma bitiminde de bizi seyirciler ablukaya aldı, herkes çok beğendi. Herkes tebrik etti ama daha açıklanmamıştı hiçbir şey" dedi.

'EN ÖNEMLİSİ ONUN SAHNEDEKİ MUTLULUĞUNU GÖRMEKTİ'

Nihan Akbay, "Törende videoyu çekerken üçüncüler, ikinciler açıklandı. Birinci açıklandığında da Özgür Deniz'in adı okunmadı. Tam 'Dereceye giremedik mi acaba' derken, jüri çok güzel sözlerle Özgür Deniz'i 'Absolut Birinci' ve 'Birincilerin Birincisi' olarak sahneye davet etti. Çok güzeldi o an. Tabii çok gurur verici ama onun böyle mutlu olduğunu görmek, sahnedeki o ışığını görmek çok ayrı duygular, tarif edemeyeceğim şeyler. Hep böyle olsun inşallah" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ, BUNLAR ÇOK KIYMETLİ'

Anne Akbay, "Ülkemizi temsil etti, bunlar çok kıymetli. Orada çocuklar 7-8 tane de olsa, 20 tane de olsa hiç fark etmez, sonuçta bu çocuklar farklı ülkelerden, farklı eğitimlerden geçen, farklı kültürlerden geçen çocuklar ve onların arasından sıyrılmak, derece almak, bunlar çok kıymetli" diye konuştu.

'BİR TEK BEN 4 PARÇA ÇALDIM'

Özgür Deniz Akbay "Gittiğimde çok heyecanlıydım. Orada yarışma piyanosuyla aynı renkte ve modelde çok güzel bir piyano vardı ve çalışma fırsatımız oldu. Yarışmadan önce bir restorana gitmiştik, oradaki bir abla İstanbul'u çok sevdiğini söyleyip bana 'Birinciliği kap gel' demişti. Kategorimde birkaç kişi bekledikten sonra sıra bana geldi. Orada onlar da çok güzel çaldı. Ben çalmayı bitirince herkes beni çok alkışladı. Diğer yarışmacılar hep birer parça çalmıştı, bir tek ben 4 parça çaldım, Johann Sebastian Bach'tan Menuet, Kabalevsky'den Sonatina, William Gillock'tan Humming Bird ve İlham Baran'dan Söyleşi parçalarını çaldım" dedi.

Ödül anında birinci olduğunu ilk başta fark etmediğini anlatan Özgür Deniz "Jüri sahnede farklı şeyler söyleyince ben ikinci oldum sandım. Babama neden bana iki tane şey verdiklerini sorduğumda, 'Sen birincilerin birincisi oldun' dedi. Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Fazıl Say'ı çok seviyorum, onunla tanışmayı ve beraber müzik yapmayı çok isterim" diye konuştu.

'ÜLKEMİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Özgür Deniz Akbay son olarak, "Ülkemizi temsil ettiğim için çok mutluyum, uluslararası yarışmalarda ülkemi temsil etmeye devam edeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı