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Fransa'da Türk Kültürü ve Mutfağı Tanıtılıyor

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Fransa'nın Metz kentinde düzenlenen Kültür'Expo fuarında geleneksel Türk kültürü, el sanatları ve zanaatının yanı sıra mutfağının tanıtımı yapılıyor. Fuarda Türk ressamların eserleri sergilenirken, Anadolu'nun kadim el sanatları da tanıtılıyor. Ayrıca Türk mutfağından çeşitli yemekler tatma fırsatı da sunuluyor. Fuarın gelirleri depremden etkilenen okulların inşası için kullanılacak.

Fransa'nın Metz kentinde düzenlenen Kültür'Expo fuarında geleneksel Türk kültürü, el sanatları ve zanaatının yanı sıra mutfağının tanıtımı yapılıyor.

Metz'de 9-12 Mayıs'ta Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğu, Paris Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) desteğiyle Kültür'Expo fuarı düzenleniyor.

Fuar alanında, Türk kültürünü tanıma fırsatı bulan ziyaretçiler, Paris YEE'nin düzenlendiği "Türkiye'nin Gastronomisinin Yüzü" başlıklı fotoğraf sergisiyle Anadolu mutfağının çeşitliliğini gözlemliyor.

Paris YEE'nin "İstanbul" temalı sergisini oluşturan kareler de fuarı ziyaret edenlere İstanbul'u tanıma fırsatı sunuyor.

Türk ressamların eserlerinin sergilendiği fuarda, 4 Olgunlaşma Enstitüsü de Anadolu'nun kadim el sanatlarını tanıtıyor.

Ziyaretçiler, canlı renkleriyle Anadolu duygu ve düşüncelerini yansıtan çini sanatı, Teke yöresinden geleneksel el nakışı sanatlarından tel kırma, iğne oyası, geleneksel tahta baskısı ve ehram dokuma kumaşlarından tasarımların tanıtıldığı stantlara ilgi gösterdi.

Türk zanaatkarlar, fuarı ziyaret edenlere geleneksel cam üretimi, kutnu dokuması ve kitre bebek yapımı hakkında bilgi veriyor.

Fuarda, saz eşliğinde Anadolu türküleri dinlenirken, Ege yöresine ait halk oyunları icra ediliyor.

Yağlı güreş gösterisinin beğeni topladığı fuarda, ziyaretçiler zengin Türk mutfağının çeşitli yemeklerini tatma fırsatı da buluyor.

Fuarın gelirleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde toplam 11 okul ve Suriye'de de bir okul inşa etmek amacıyla kullanılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı tanıtım kartı verilen Emine Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel giysilerle kitre bebek çalışması yaptığını belirterek, "Geleneklerimize bağlı kalmak, gelecek nesillere bunu aktarmak bizlerin asıl görevi olmalı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Polat, kitre bebeklere geleneksel kıyafetler giydirildiğinde inanılmaz görüntüler elde edildiğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatçı tanıtım kartına sahip Muhittin Eldemir de yöresel kutnu dokuması ürettiğini aktararak, ipek ve pamuğun bir arada kullanıldığı kutnu kumaşını giysilerinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde saray eşrafının kullandığını dile getirdi.

Eldemir, 80 kadar kutnu çeşidi bulunduğunu, hepsinin kendine özgü isimleri olduğunu kaydetti.

5 asırlık tel kırma sanatı tanıtıldı

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, fuarda tel kırmayı tanıttıklarını ve bunun için ziyaretçilere Türkçe ve İngilizce "tel kırma kitleri" hazırladıklarını belirtti.

Erkal, "Tel kırma, 16. yüzyıldan itibaren bizim sanatımıza girmiş ve nakışlarımızda çok önemli yer tutmuş bir sanatımız." diyerek, küçük mendil, fular ve yaka çiçekleriyle sanatlarını geleceğe taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız, fuarda, geleneksel Türk el sanatlarından bazı uygulamalar yaptıklarını söyleyerek, tülbent üzerine ahşap baskı tekniğini uygulamalı olarak gösterdi.

Yıldız, ahşap baskı desenlerinin her birinin ayrı anlamı olduğunu vurgulayarak, "Kandilli, asma yaprağı ve birçok farklı desenin burada uygulamasını bir arada görebilirsiniz." dedi.

Öğrenci Ouly Sarr, Türk kültürünü daha fazla tanımak için fuara geldiğini belirterek, sanata ayrılan bölümde gördüğü el yapımı eserlerin çok güzel olduğunu ifade etti.

Ziyaretçi İhsane Aden Ali, gelenekleri ve geleneksel sanatları sürdürmenin önemine dikkati çekerek, Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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