Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu

Fransa'daki toplu tecavüz davasında karar çıktı. Eski eşi Dominique Pelicot'un da aralarında bulunduğu 51 erkeğin sistematik cinsel istismarına maruz kalan Gisele Pelicot davasında 51 sanığın tamamı suçlu bulundu. Dominique Pelicot ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

51 SANIĞIN TAMAMI CEZA ALDI

Fransa'nın güneyindeki Avignon'da üç ay süren duruşmaların ardından, mahkeme toplu tecavüz davasında yargılanan 51 sanığın tamamını suçlu buldu. Beş yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, "eşine uyuşturucu vererek onlarca erkeğin tecavüzüne maruz bırakan ve ağırlaştırılmış tecavüzle" suçlanan Dominique Pelicot'u savcıların talep ettiği gibi üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fransız mahkemesi, ayrıca diğer sanıklardan 46'sını tecavüzden, ikisini tecavüze teşebbüsten ve ikisini de cinsel saldırıdan suçlu buldu. Mahkeme, diğer 50 sanığı 5 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

"KORKAKLIĞIN YARGILANMASI"

Gisele Pelicot'un duruşma salonunda yaptığı açıklamada, "Benim için bu korkaklığın yargılanmasıdır, bunu tarif etmenin başka bir yolu yok" dedi. Gisele Pelicot, bilinci yerinde değilken kendisine tacizde bulunulmasının hiçbir mazereti olmadığını ifade etti.

"SENİN SAYENDE DÜNYA ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Fransız Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet, kararın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cesaretiniz için teşekkürler Gisele Pelicot. Sizin sayenizde bugün pek çok mağdurun sesi duyuluyor, utanç taraf değiştiriyor, tabular yıkılıyor. Senin sayende dünya artık eskisi gibi değil" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen eylül ayında başlayan davada, Dominique Pelicot'un eski eşi Gisele Pelicot'a internetten bulduğu onlarca yabancıyla birlikte toplu tecavüzde bulunmak ve bunu düzenlemek suçlarıyla yargılanmaya başlamıştı. Dominique Pelicot daha sonra, eşi Gisele Pelicot'yu uyutarak bu erkeklerin tecavüzünü teşvik ve organize ettiğini kabul etmişti. Gisele Pelicot, mahkeme sürecinde gizli kalma hakkını kullanmayı reddetmişti. Duruşmanın açık yapılmasını isteyen Pelicot, "Tecavüze uğrayan tüm kadınların 'Madam Pelicot bunu yaptı, ben de yapabilirim' demesini isterim. Artık utanmalarını istemiyorum" diye konuşmuştu. Aldığı kararla feminist bir ikon haline gelen Pelicot, BBC'nin 2024 yılının 100 kadını listesinde ve Financial Times'ın yılın en etkili 25 kadını listesinde yer aldı.