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Fransa'nın Bloctel verileri sızdırıldı: 3 milyon kişi etkilendi

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Fransa'da ticari aramalara karşı kullanılan Bloctel platformunun kapanmadan önce verileri sızdırıldı. Yaklaşık 3 milyon kullanıcının telefon numarası ele geçirildi. Yetkililer, mağdurları dolandırıcılık ve istenmeyen aramalara karşı uyardı.

Fransa'da ticari amaçlı sesli aramalarla mücadele eden Bloctel platformunun verilerinin sızdırıldığı öğrenildi.

Bloctel sitesinden yapılan açıklamaya göre, platform Fransa'da ticari amaçlı sesli aramalar için tüketicinin rızasına dayalı düzenlemenin yürürlüğe girmesi nedeniyle dün itibarıyla hizmet vermeyi sonlandırdı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, hizmete son vermeden önce Bloctel platformunun verileri sızdırıldı.

Bu durumdan, platformda kaydı olan 3 milyon kadar kişi etkilendi.

Yerel makamlar, platforma erişim sağlayan bir hesapta iki faktörlü kimlik doğrulama olmaması nedeniyle kullanıcıların numaralarının ele geçirildiğini bildirdi.

Telefon numarası sızdırılan kullanıcılara son 24 saatte bu durumu bildiren bir e-posta gönderildi.

E-postada, numarası sızdırılan kişilerin dolandırıcılık girişimlerinin yanı sıra istenmeyen aramalara ve mesajlara maruz kalabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Vatandaşlar, son yıllarda artış gösteren ticari amaçlı sesli aramalara maruz kalmamak için Bloctel platformuna kaydolabiliyordu.

Fransa'da yürürlüğe giren yeni düzenleme gereği artık ticari amaçlı aramalar için vatandaşların rızası şartı getirilmesiyle devlet, Bloctel platformunun hizmetine son vermişti.

Kaynak: AA
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