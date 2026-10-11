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Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı, yüzde 66 ile Glucksmann oldu

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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimi için sosyal demokratların ön seçimini, oyların yüzde 66'sını alan Raphael Glucksmann kazandı. Çevrim içi oylamada yaklaşık 120 bin kişi oy kullandı; Glucksmann aşırı sol ile ittifaka sıcak bakmıyor.

Fransa'da 2027 yılında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak adaylarını belirlemek için sandığa giden sosyal demokratlar, kararlarını merkez sol parti Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann'dan yana verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde sosyal demokratları temsil edecek ismin belirlenmesi için yapılan ön seçim sonuçlandı.

Çevrim içi ortamda düzenlenen, oylamanın 3 gün sürdüğü ön seçimde, merkez sol parti Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann oyların yüzde 66'sını alarak sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı oldu.

Sosyal demokrat partilerin üyelerinden oluşan yaklaşık 120 bin kişinin oy kullandığı seçimde, Glucksmann ile Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, PS Milletvekili Jerome Guedj, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Sol Partinin kurucusu Emmanuel Maurel ve sosyalistlerin 2007 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal yarıştı.

Son seçimlerde aşırı sağın oylarını artırdığı Fransa'da, Glucksmann, merkez solcuların cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sol ile ittifak yapmasına sıcak bakmıyor.

Glucksmann, Filistin meselesine yaklaşımda da sosyalist ve aşırı solculardan ayrılıyor. Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelemekten kaçınan Glucksmann, Fransa'da Yahudi karşıtlığına karşı mücadeleye dikkati çekiyor.

Ülkede 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak. Seçimde yarışacak isimler arasında Glucksmann'ın yanı sıra aşırı solcu Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Marine Le Pen, merkez sağcı Edouard Phillippe ve Gabriel Attal bulunuyor.

Kaynak: AA
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