Üye Girişi
Haberler

Fransa'da seçimin galibi olan ittifakın lideri, "Filistin'i tanıma" sözünü tekrarladı! İsrail zaferden memnun olmadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da yapılan erken genel seçimin ikinci turunda solcu Yeni Halk Cephesi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, seçim galibiyetinin ardından hükümet kurmaya hazır olduklarını belirterek, "Filistin devletini tanıma" sözünü tekrarladı. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa'da Filistin destekçisi sol ittifakının seçimden galip çıkmasından rahatsız oldu ve bu ittifakın Avrupa'yı "Derin bir uçuruma sürükleyeceğini" savundu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan ve mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, "Filistin devletini tanıma" vaadini tekrarladı.

"YENİ HALK CEPHESİNDEN BİR BAŞBAŞKANIMIZ OLACAK"

Ülkede dün ikinci turu yapılan erken genel seçimde, solcu 4 partinin oluşturduğu ve 178 milletvekili ile mecliste en fazla sandalye sayısına sahip ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Melenchon, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya hazır oldukları sinyalini vererek, "Yeni Halk Cephesi'nden bir başbakanımız olacak." dedi.

"EN HIZLI ŞEKİLDE FİLİSTİN'İ TANIYACAĞIZ"

Hükümet olarak ulusal ve uluslararası anlamda "Çok sayıda şeye kararname ile" karar verebileceklerini belirten Melenchon, kampanya sürecindeki "Filistin devletini tanıma" sözünü bir kez daha dile getirerek, bu kapsamda yapacakları işler arasında "En hızlı şekilde" Filistin devletini tanımanın yer alacağını söyledi.

MACRON'UN İTTİFAKI 150 SANDALYE SAHİBİ OLDU

Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği dünkü ikinci turda hiçbir ittifak mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamazken Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik ittifakı ise 125 sandalyenin sahibi oldu. Seçim yarışındaki ittifakların mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor.

FİLİSTİN MESELESİ BAŞLICA VAATLERİNDEN BİRİSİ

Seçimin kazananı solcu ittifak Yeni Halk Cephesinin en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI'nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı ise solcu partilerin bölünmeden merkez partilerle kuracağı koalisyona bağlı görünüyor.

Filistin devletini tanımak, seçimin galibi solcu ittifakın başlıca seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

FİLİSTİN'E VERDİKLERİ DESTEKLE ÖNE ÇIKIYORLAR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken LFI, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN İLK FİLİSTİNLİ ÜYESİ

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "Terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı yedinci sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesini sağlamıştı.

İSRAİL HÜKÜMETİ SOLCULARIN ZAFERİNDEN MEMNUN DEĞİL

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransa'da Filistin destekçisi sol ittifakının seçimden galip çıkmasına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, ittifakın en büyük partisi LFI'nin lideri Melenchon'u hedef aldı. Melenchon'un 7 Ekim saldırılarını kınamayı reddeden bir "İsrail nefretçisi" olduğunu iddia eden Chikli, bu ittifakın Avrupa'yı "derin bir uçuruma sürükleyeceğini" savundu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Hükümet İsrail Fransa Uluslararası Politika Güncel Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

 Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları kadrosu! Kimler var kimler yok? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Temmuz Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bugün maç var mı 8 Temmuz EURO 2024? İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Temmuz Esener (Oruçreis - Tekstilkent - Giyimkent - 15 Temmuz) su kesintisi 8-9 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Almanya İspanya maçı tekrar mı edilecek EURO 2024? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 8-9 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Kırık kalp sendromu nedir? Kırık kalp sendromunun belirtileri neler, nasıl geçer? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Ciro Immobile kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Ciro Immobile nereli, kaç yaşında? Panama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Panama filmi ne zaman, nerede çekildi? Yıldızlararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yıldızlararası filmi ne zaman, nerede çekildi?
Amasya'da kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladı

Amasya'da kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladı
500

Yorumlar (6)

Gerard Dirivia:

Bir ülkeye verebileceğiniz en büyük zarar o ülke ile ticari ilişkilerinizi bitirmektir. İsrail'e küresel ambargo o ülkeyi gazzeden daha güçsüz bir hale getirir. Ama uygulayan kim ya da uygulamak isteyen..

47
5
yanıtYanıtla
Murat Celik:

kardeşim Filistin İsrail ile savaşmıyor ki Filistin Amerika ile savaşıyor

yanıt17
yanıt1
Gerard Dirivia:

Murat Celik: Al birini vur ötekine. Ne farkeder ki. Sonuçta ekonomik savaş, silah savaşından daha etkilidir. İsrail menşeili ürünlerin kökeni Abd'den çıkma ya da yan kuruluşu. İsraile yapmış olduğun boykot ve ambargo dolaylı olarak onlarıda vuracaktır. Ancak en önemli vurgu bunu vatandaşlar değil hükümetler yapmalı. Benim gözümde Starbucks'ta kahve içen vatandaşına uyguladığın şiddet ve saldırı, israilin gazzeye uyguladığı şiddetten daha kötüdür, çünkü sen kendi vatandaşına cephe alıyorsun.

yanıt3
yanıt1
Mutlu Sutcu:

Fransa dan önemli bir adım

17
1
yanıtYanıtla
osman kara kara:

Helal olsun Melenchon'a keşke arap camiasıda bunun kadar yürekli olabilseydi.

12
1
yanıtYanıtla
O Z:

Erkenden demeseydi keşke hükumet kurulmadan. Nekadar sözde demokratik ülke olsada, Fransa'yı da zengin Yahudi ailesi (isimlerini yazmayim şimdi) yönetiyor. Evirirler çevirirler bu başkanı saf dışı bırakırlar.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title