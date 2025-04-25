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Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması

Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
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Fransa'da savcılık, sosyal medyada Gazze ile ilgili paylaşımları nedeniyle Siyaset Bilimci François Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti. Mahkeme, Burgat'ın yargılandığı davada kararını 28 Mayıs'ta açıklayacak.

Fransa'da savcılık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılanan siyaset bilimci François Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti.
Arap dünyası ve İslam karşıtlığı üzerine çalışmalarıyla tanınan Burgat'ın, Gazze ile ilgili paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Aix-en-Provence Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

28 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savcılık, Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis ve 4 bin avro para cezası talep etti.
Savcılık, Burgat'ın 6 ay boyunca X hesabından paylaşım yapmasının yasaklanmasını da istedi.
Duruşmada söz verilen Burgat, 7 Ekim 2023'te yaşananlar için Hamas'ı asla tebrik etmediğini, bölgedeki durum göz önünde bulundurulduğunda o tarihteki olaylarla ilgili Hamas'ın anlatımlarına daha fazla güvendiğini dile getirdi.
Mahkeme, Burgat'ın yargılandığı davada kararını 28 Mayıs'ta açıklayacak.

YAHUDİ ÖRGÜTÜN HEDEFİ OLDU

Burgat, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili 2 Ocak 2024'te sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Avrupa Yahudi Örgütü adlı kuruluşun şikayeti üzerine 9 Temmuz 2024'te Aix-en-Provence'ta "terör propagandası" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve aynı gün serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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