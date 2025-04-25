Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması

Fransa'da savcılık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılanan siyaset bilimci François Burgat hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası talep etti.

Arap dünyası ve İslam karşıtlığı üzerine çalışmalarıyla tanınan Burgat'ın, Gazze ile ilgili paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, Aix-en-Provence Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

28 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

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