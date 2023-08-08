Fransa'da polis şiddeti protestoları devam ediyor

Fransa'da 5 çevik kuvvet polisi, Nael M. isimli gencin öldürülmesine tepki olarak başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı. Marsilya Savcısı'nın açıklamasına göre, gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisine gözaltı yapıldı. Polis şiddeti mağduru Müslüman gençlerin yaşadığı olaylar ülke genelinde protestolara neden oldu.