Fransa'da bir gencin polis köpeğince ısırılmasına tepki olarak çıkan olaylarda 12 gözaltı

Fransa'nın Lyon kentinde bir gencin polis köpeği tarafından boynundan ısırılmasına tepki olarak yaşanan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Gençler, itfaiye araçlarına ve kamu mallarına zarar vererek sokağa indi.

Yerel basındaki haberlere göre, Rillieux-La-Pape kentinde geçen hafta bir gencin bir köpek tarafından boynundan ısırılmasına tepki olarak Lyon ve çevre kentlerinde gençler dün akşam sokağa indi.

Lyon'a yakın Rillieux-La-Pape'te çöp kovalarından kurulan 2 ayrı barikat ateşe verilirken; bir grup, güvenlik güçlerine taş ve bazı cisimler fırlattı.

Polis ise eylemcileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale ederken, kentte çıkan olaylar sırasında bir araba ve bazı kamu malları tahrip edildi.

Lyon dahil başka çevre kentlerde de çöp kovaları ve kamu malları ateşe verilirken, olaylar sırasında 12 kişi gözaltına alındı.

Olay

Rillieux-La-Pape kentinde bir polis köpeği "İslam" isimli 19 yaşındaki genci 21 Mart'ta boynundan ısırmış, ağır yaralanan gence 8 günlük iş göremezlik raporu verilmişti.

Genç, öldürmeye teşebbüs ve kasti şiddet gerekçesiyle 24 Mart'ta Lyon Savcılığına şikayet dilekçesi sunmuştu.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
