Fransız vekillerin lobi gezilerinde İsrail zirvede

Fransız gazetesi Liberation'un araştırmasına göre Fransız parlamenterler, son 4 yılda lobicilik faaliyetleri aracılığıyla en fazla ziyareti İsrail'e yaptı.

Liberation gazetesinin teyit hattı CheckNews, Fransız parlamenterlerin Haziran 2022-Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirdikleri ve yabancı aktörler tarafından finanse edilen yurt dışı gezilerini inceledi.

CheckNews'in araştırması, bu tarihler arasında Fransız milletvekilleri ve senatörlerin finanse edilen seyahatlerinde Çin, Katar, Tayvan ve İsrail'in öne çıktığını, en çok gezinin ise açık ara İsrail'e yapıldığını ortaya koydu.

Bu yıllarda heyetler halinde İsrail'e gerçekleştirilen gezilerin sayısı 60'ı aşarken bu rakam, Tayvan için 32, Katar için 25 ve Çin için 14'te kaldı.

Araştırma, İsrail seyahatlerinin ELNET tarafından finanse edildiğini ortaya koydu

Araştırma, diğer ülkelere yapılan gezilerin daha çok ilgili ülkenin bakanlıkları ve büyükelçilikleri aracılığıyla yürütüldüğünü, parlamenterlerin İsrail seyahatlerinin ise Brüksel merkezli İsrail lobisi Avrupa Liderlik Ağı (ELNET) tarafından finanse edildiğini ortaya koydu.

Ayrıca araştırma, ELNET'in tüm masrafları karşılamayı taahhüt ettiği ortalama bir gezinin maliyetinin 4 bin avroyu bulduğunu ve İsrail'e giden Fransız parlamenterlerin Tel Aviv'deki InterContinental David isimli lüks otelde konakladıklarını gösterdi.

Araştırmanın dikkat çeken diğer yanı ise İsrail'e seyahat masrafları karşılanmak koşuluyla davet edilen Fransız parlamenterlerin siyasi kimlikleri oldu.

Davet edilen parlamenterlerin arasında Filistin destekçisi solcu kanattan hiçbir isim yer almazken ELNET'in ilgisinin sağcı ve merkez sağcı siyasilere yoğunlaştığı görüldü.

Bununla birlikte, 7 Ekim 2023 sonrasında finanse edilen gezi sayısında önemli artış yaşandığı, 60 seyahatten 44'ünün bu tarihten sonra yapıldığı gözlendi.

ELNET France Kamu İşleri Sorumlusu Ariel Bellaiche, CheckNews'e yaptığı açıklamada, faaliyetlerinin "İsrail hükümetinden bağımsız ve tarafsızlık içinde" olduğunu savunarak, Fransız siyasileri arasında da ayrım gözetmeden "cumhuriyetçi kanadın tüm partileri" ile çalıştıklarını ileri sürdü.

Fransa'da milletvekilleri 2012'den, senatörler ise 2014'ten bu yana yürürlükte olan yasal düzenlemeler nedeniyle değeri 150 avronun üzerinde olan hediye ve seyahat davetlerini bildirmek zorunda.

Kaynak: AA