Haberler

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 2 vilayette alarm seviyesi kırmızıda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi. 1000'den fazla kişi tahliye edildi ve birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Fransa'da son günlerde etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde verilen kırmızı alarm devam ediyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkede son günlerde etkili olan Nils Fırtınası'na dair açıklama yaptı.

Açıklamada, fırtınanın etkili olduğu, çoğunluğu ülkenin güneyinde ve batısındaki 21 vilayette alarm seviyesinin turuncu olduğu, Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde ise sel riski nedeniyle 11 Şubat'ta verilen kırmızı alarm seviyesinin sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Lot-et-Garonne vilayetine bağlı Aiguillon kasabasında 1000'den fazla kişi sel önlemleri kapsamında tahliye edilirken, kasabadaki hanelerin yüzde 95'inde elektrik kesintisi yaşandı.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, 45 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Ülkede yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtına nedeniyle bazı vilayetlerdeki yollarda maddi hasar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin

Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin