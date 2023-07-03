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Fransa'da Nahel'in öldürülmesi protestoları: 719 gözaltı, 24 yaşındaki itfaiye eri hayatını kaybetti

Fransa'da Nahel'in öldürülmesi protestoları: 719 gözaltı, 24 yaşındaki itfaiye eri hayatını kaybetti

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Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 719 kişi gözaltına alındı. Protesto sırasında çıkan yangına müdahale eden 24 yaşındaki bir itfaiye eri hayatını kaybetti.

p> Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 719 kişi gözaltına alındı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşında bir itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Fransa'da 27 Haziran'da trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel'in öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Ülke geneline yayılan protestolarda şiddet olaylarına karışanlar polis tarafından gözaltına alınıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 45 bin polisin şiddet olaylarına müdahale ettiğini, protestoların başlamasından bu yana ise 719 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İTFAİYE ERİ MÜDAHALE SIRASINDA ÖLDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, gece saatlerinde protesto kaynaklı çıkan yangına müdahale sırasında 24 yaşındaki itfaiye erinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Darmanin, "Dün gece Saint-Denis'deki bir yeraltı otoparkında çok sayıda araçtan çıkan yangınla mücadele ederken, Paris İtfaiyesinde görevli 24 yaşındaki genç bir onbaşı, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti" dedi. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise itfaiye erinini yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fransız medyası, protestoların şiddetinin azaldığını duyururken; Fransa İçişleri Bakanlığı 45 polis ve itfaiye personelinin protestolara müdahale sırasında yaralandığını bildirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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