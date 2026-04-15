Fransa'da muhalefetten "AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması" çağrısı

Fransa'da muhalefet, İsrail hükümetinin " Lübnan'da devam eden saldırılar, Gazze'de yürüttüğü soykırım ve Batı Şeria'da yaptığı etnik temizlik" nedeniyle cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını istedi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala, Ulusal Mecliste hükümete soru faslında Fransa'nın İsrail politikasını eleştirdi.

İsrail'in, ABD ve İran arasında geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından 8 Nisan'da Lübnan'da "10 dakikada 100 alanı bombaladığını ve bir günde 300'den fazla insanı öldürdüğünü" hatırlattı.

Milletvekili Cathala, "Lübnan'da İsrail 2 binden fazla can aldı, 600 çocuk öldürüldü ya da yaralandı. Gazze'de soykırım devam ediyor. Batı Şeria'da etnik temizlik sürüyor; (Binyamin) Netanyahu hükümetinin 2022'den bu yana inşa ettiği 68 yerleşime ek 34 yeni yerleşim yeri inşa edildi." diye konuştu.

İsrail'in "kanlı eylemlerini dur durak bilmeden sürdürdüğünü" vurgulayan milletvekili Cathala, bu durum karşısında Fransa gibi bir ülkenin takınabileceği tutumun, "cezasızlığa ve suç ortaklığına karşı çıkmak" olacağını söyledi.

Cathala, "(İsrail'e) Karşı çıkma, İspanya'nın yaptığı gibi AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını istemektir." dedi.

Bu konuda Avrupa çapında başlatılan imza kampanyasının çok kısa sürede 1 milyona ulaştığını hatırlatan Cathala, Başbakan Sebastien Lecornu'ya hitaben, "Hükümetiniz, suç ortaklığı tarafını seçti, yaptırım uygulamayarak İsrail'e silah satışı yaparak ve ırkçı açıklamalarda bulunarak." ifadelerini kullandı.

Gabrielle Cathala, İtalyan hükümetinin İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldığını hatırlatarak Fransız hükümetine harekete geçme çağrısı yaptı.

Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan ve "Yadan yasası" olarak bilinen düzenlemeye de tepki gösteren Cathala, "Daha da kötüsü, soykırımı işleyenlerden ziyade kınayanları hedef almak için Yahudi yurttaşlarımızı önceleyen Yadan yasa tasarısını gündemde tutuyorsunuz. Birleşmiş Milletlerin 5 raportörü bu tasarıyı geri çekmeniz için size çağrı yaparken onların çağrısına kulak vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Bu yasa tasarısının üstenci Netanyahu hükümetine bir hediyeden başka bir şey olmadığını vurgulayan Gabrielle Cathala, şu değerlendirmede bulundu:

"Birleşmiş Milletlerin 1201 sayılı kararını ihlal eden, aralarında binlerce çocuğun olduğu sivilleri yok eden, barış güçlerini öldüren, yasa dışı yerleşim yerleri inşa eden, komşularını işgal eden ve ırkçı idam cezası getiren bir devlet Fransa'nın müttefiki olabilir mi?"

Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan ve "Yadan yasa tasarısı" olarak da bilinen "Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı düzenlemeye yönelik tepkiler artıyor.

Tasarının 16 Nisan'dan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.

Milletvekili Caroline Yadan tarafından Kasım 2024'te sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

Filistin destekçileri ve solcu milletvekilleri ise tasarının, Yahudi karşıtlığıyla mücadele adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.