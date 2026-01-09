Fransa'da ırkçı söylemin hedefi olan Eyüp Sultan Camisi'ne kısa sürede 50 bin avro bağış yapıldı

Fransa'nın Strazburg kentinde Müslüman karşıtı (İslamofobi) ve ırkçı söylemin hedefi olan Eyüp Sultan Camisi için yaklaşık 2 haftada 50 bin avro bağış yapıldı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı üyesi Marion Marechal, 30 Kasım 2025'te ABD merkezli X şirketinin hesabından, Fransa'nın Strazburg kentinde yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi'nin önünde çekilen bir video yayınladı.

Marechal, videoda, söz konusu caminin bağlı olduğu kuruluşun Fransa ve Avrupa değerlerine "düşman" olan bir İslam anlayışı olduğu iddiasında bulundu.

Videonun yayınlanmasının ardından vatandaşlar, bu İslamofobik ve ırkçı söyleme tepki gösterdi.

Marechal'e tepki gösterenler, bağış yaparak camiye destek verdi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Doğu Fransa Bölgesi Başkanı Kadir Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımı devam eden caminin İslamofobik ve ırkçı söylemin hedefi olmasını değerlendirdi.

Demir, dünyanın her yerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı bir takım ön yargı ve olumsuz yaklaşımların olduğunu dile getirdi.

"Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, 'Sevmediğiniz şeylerde sizin için hayır olabilir. Hoşlandığınız şeylerde de sizin için şer olabilir, siz bilemezsiniz, ancak Rabbiniz bilir.'" diyen Demir, Marachel'in ırkçı söylemlerinden sonra insanların daha fazla desteğini, camilerine daha fazla ilgi ve alaka gösterdiğini dile getirdi.

Demir, "O iki hafta içerisinde, gündemde olduğumuz o vakitlerde 50 bin avroluk maddi yardım aldık dünya çapından ve özellikle Avrupa'dan." dedi ve bu tarz ırkçı yaklaşım ve ön yargıların kendilerini üzdüğünü ancak aynı zamanda kendilerini daha fazla anlatma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Eyüp Sultan Camisi'nin kubbesi ve minaresiyle Osmanlı mimarisini temsil ettiğine değinen Demir, "İslam kültüründe Müslümanların kapısı, Allah'ın evleri mescitlerin kapısı herkese açık ve netice itibarıyla bu camimizin zaten yapılma misyonu, yapılma hedefi de bunu barındırıyor içerisinde." diye konuştu.

Demir, bu caminin tüm din mensuplarının gelip sohbet ederek birbirlerinin kültürlerini ve medeniyetlerini, inançlarını tanıyabileceği bir merkez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Camimizin 2017 yılında temel atma merasiminde bulunan tüm önemli misafirlerimiz, başta o dönemki Strazburg Belediye Başkanımız Roland Ries, bununla birlikte o dönemki bölge valimiz Jean-Luc Marx kendileri Müslümanlar için çok güzel bir mabet olmasının yanı sıra diğer din mensuplarıyla da insanların bir araya gelebileceği ve İslam medeniyetini de çok rahatlıkla burada tanıyabilecekleri bir ortam olması hasebiyle bizleri tebrik etmişlerdi ve bizlere her zaman desteklerini vermişlerdi."

Demir, Eyüp Sultan Camisinin inşaatının bugünlere gelmesinin ardında bağışçıların bulunduğunu ve bağışçılar arasında ise hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin bulunduğunu söyledi.

Camiye yönelik ırkçı söylemin ardından bağış yapanların arttığını ve bağış yapanlar arasında Fransızların da bulunduğunu aktaran Demir, "Geçtiğimiz yıllarda bizi duygulandıran bir bağış, Marsilya taraflarından bir kilise papazından geldi. Kendisi bize 100 avroluk bir çek gönderdi." dedi.

Demir, her yıl 20 milyon turistin caminin bulunduğu Alsace bölgesini ziyaret ettiğini, burada hem Avrupa'nın en büyük katedrali hem de en büyük sinagogun olduğunu aktararak, "Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak varlığımızın bir temsili büyük bir camimizin olması zaten gerekiyordu. Dolayısıyla bu caminin yapılmasına ev sahipliğini Avrupa'nın başkenti Strazburg üstlenmiş oldu." diye konuştu.

Mevcut Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Demir, "Strazburg Eyüp Sultan Cami'miz Avrupa'da, dünya üzerinde gelişen ırkçılık faaliyetlerine karşı bir örnek teşkil edecek tarzda çalışmaların yürütüleceği bir merkez haline gelecek." ifadesini kullandı.

Demir, bu cami projesinin özel mimarisi olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla özel sanatkarlar, özel ustalar, özel ekipler tarafından inşası yürütülüyor. Bundan dolayı bazen ekiplerimiz vize sorunuyla karşılaşıp gelemeyebiliyorlar, işler gecikebiliyor. Bazen de tabii ki bütçe çok büyük bir bütçe, yüksek maliyetli bir inşaat olduğundan dolayı da birtakım bütçe yetersizliğinden dolayı az da olsa gecikmeler yaşanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eyüp Sultan Külliyesi'nde 5 bin kişi aynı zamanda ibadet edebilecek

Fransa'nın Almanya sınırındaki Alsace bölgesine bağlı Strazburg'daki Eyüp Sultan Külliye'sinin temeli 2017'de atıldı.

İnşaatı devam eden ve Osmanlı mimari özellikleri taşıyan bir camiyi de kapsayan külliyenin bu yıl içinde kısmen ibadete açılması bekleniyor.

Eyüp Sultan Camisi'nin 44 metre uzunlukta 2 minaresi, büyük bir kubbesi ve bunu çevreleyen 27 küçük kubbesi bulunuyor.

Ana mescidi 3 bin kişiyi ağlayabilecek şekilde tasarlanan külliyedeki yan binalar sayesinde toplam 5 bin kişi, aynı zamanda namaz kılabilecek.