Fransa'da cerrahi bone taktığı için işten atılan hemşire görevine iade edildi

Fransa'da mahkeme, hastanede taktığı cerrahi boneyi çıkarmayı reddettiği için işinden olan hemşirenin göreve iade edilmesine karar verdi.

Paris İdari Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastane yönetiminin hijyen koşullarını öne sürerek hemşireden bonesini çıkarmasını istemesinin "hukuka aykırı" olmadığını ancak hemşirenin talimata uymayı reddetmesi nedeniyle aldığı cezanın "orantısız" olduğuna hükmetti.

Mahkeme, hastane yönetiminin hemşireyi işten çıkarmaya yönelik kararını askıya aldı.

Hemşirenin 10 yıldır ilgili hastanede çalıştığını vurgulayan mahkeme, tüm bu süre zarfında üstleri tarafından uyarı almaksızın cerrahi bone taktığını ve mesleki becerilerinin tartışılmadığını kaydetti.

AP-HP Sorbonne Üniversitesi Eğitim Hastanesi yönetimi, 20 Ekim 2025'te aldığı kararla, taktığı cerrahi boneyi çıkarmayı reddeden Majdouline isimli hemşirenin 10 Kasım 2025'te işten çıkarılması talimatını vermişti.

Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH) ve Union Syndicale Solidaires sendikası tarafından desteklenen hemşire, bu kararın acilen askıya alınması talebiyle Aralık 2025'te Paris İdari Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Aralık 2025'te yaptığı bir açıklamada, cerrahi bonenin bir "dini bir simge" olmadığını savunarak, hemşirenin işten çıkarılmasına tepki göstermişti.

Kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin başörtüsü gibi dini simgeler takması yasak olan Fransa'da son yıllarda cerrahi bone takan kadın çalışanların bunu dini gerekçelerle yapıp yapmadığı da gündeme geliyor.