Üye Girişi
Haberler

Fransa'da Givors Türk Kültür Festivali 25 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Lyon bölgesinde bulunan Givors Fatih Camisi Derneği tarafından düzenlenen Givors Türk Kültür Festivali, iki gün boyunca 25 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Festivalde Türk kültürünü yansıtan stantlar, yemekler, el sanatları ve gösteriler yer aldı.

Fransa'nın Lyon bölgesinde bulunan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Givors Fatih Camisi Derneğinin düzenlediği "Givors Türk Kültür Festivali"ni iki günde 25 bin kişi ziyaret etti.

Givors DİTİB Fatih Camisi Derneğince düzenlenen "Givors Türk Kültür Festivali" sona erdi.

Kitaplarını imzalamak için festivale katılan "Yavuz: Adaletin Kılıcı" adlı kitabın yazarı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cezayir Büyükelçisiyim. Cezayirli ve Türk kardeşlerimizle beraber burada iç içe olduğumuzu gördüm. Bundan dolayı mutluluklarımı ifade etmek istiyorum. Burada Yavuz Sultan Selim Hanla ilgili 'Yavuz: Adaletin Kılıcı' romanının yazarı olarak aranızda bulunuyorum, büyükelçi kimliğimle değil, yazar kimliğimle buraya davet edildim." ifadelerini kullandı.

Küçükyılmaz, dünyanın her yerine gittiğinde Türk vatandaşlarını bu şekilde kenetlenmiş, bir arada ve yek vücut olmuş şekilde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Sultan Selim'in de ömrü boyunca birlik için çalıştığını anlatan Küçükyılmaz, "Bugünkü adıyla Orta Doğu dediğimiz coğrafyada Sultan Selim'den önce kan gövdeyi götürüyordu. Onun kurduğu düzen 400 yıl devam etti." dedi.

Küçükyılmaz, Orta Doğu coğrafyasında, bugün Yavuz Sultan Selim'in nefesine, birlik duygusuna ve çabasına herkesin çok büyük ihtiyacı olduğunu kaydederek, dünyanın huzur ve selamete erişmesini diledi.

25 bin kişi festivali ziyaret etti

Festivale ilişkin değerlendirme yapan Givors Fatih Camisi Derneği Genel Sekreteri ve Festival Sorumlusu Yasin Fide, iki günlük festival boyunca 25 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, misafirlerin yüzde 60'ının yabancı uyruklu olduğunu ve diğer milletlere kapılarını açma amacına ulaştıklarını söyledi.

Festivalin amacının Türk kültürünü tanıtmak olduğunu kaydeden Fide, "Bunu başarmış bulunuyoruz. Stantlardan elde edilen gelirlerimiz derneğimize, camimize kalacak. Festival boyunca gönüllü 100 kişi ve kadın kollarına çok teşekkür ediyoruz. Nice festivallere. İnşallah bu festivali önümüzdeki sene de organize etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Fide, 7 bin metrekarelik festival alanında bulunan stantların Avrupa'nın farklı ülke ve şehirlerinden gelen esnaf ve kendi vatandaşlarına ait olduğunu ifade etti.

İki gün süren festivalde, Türk kültürünü yansıtan yemek, kıyafet ve el sanatlarının bulunduğu stantlar da yer aldı. Halk oyunları ve semazen ekiplerinin gösteri sunduğu festival kapsamında konser de verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fransa Lyon Kültür Sanat Güncel Haberler

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar

3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar

Bakmadan Geçme

LGS sınav gözetmen ücreti ne zaman yatacak 2024? LGS sınav görevi ücreti ne kadar? MAYIS AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı artacak mı, beklentiler neler? Resmi Gazete bugün (2 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu? Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Avatar Atakan Survivor'da hangi yıllar yarıştı? LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama! 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti? Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı? Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? Jose Mourinho futbol kariyeri! Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Türkiye-ABD Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? #127952 Türkiye-ABD voleybol maçı şifresiz kanalda canlı yayın bilgileri! JOSE MOURİNHO KİMDİR, KAÇ KUPASI VAR? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hiç futbol oynadı mı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? #128204 LGS yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı!
Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title