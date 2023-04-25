Fransa'da emeklilik reformu karşıtları, Macron'un geldiği kentte raylarda eylem başlattı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyaret ettiği Loir-et- Cher vilayetinin Vendome kentindeki tren raylarına inerek eylem yaptı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ellerinde sendika flamaları olan çok sayıda göstericinin tren raylarına inerek protesto başlattığı görülüyor.

Protestocular Macron'un emeklilik reformunu geri çekmesini talep etti.

Loir-Et-Cher Valiliği de ülkede terör tehdidinin devam ettiği ve Macron'un hedef olabileceği gerekçesiyle Fransız Cumhurbaşkanı'nın ziyaret gerçekleştirdiği alanda gösteri düzenlenmesini yasakladı.

Diğer yandan, kentteki protestocuların Macron'u ziyaret edeceği yerlerde yapacakları olası elektrik kesintilerine karşı Elysee Sarayı'nın jeneratörler naklettiği görüldü.

Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, Macron'un geçen hafta bir okula yaptığı ziyaret sırasında, eğitim kurumunun elektriğini kesmişti.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.