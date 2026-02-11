Haberler

Fransa'da, farklı ülkelerde 89 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan eğitimci tutuklandı

Fransa'da 55 yıl boyunca 10 ülkede 89 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 79 yaşındaki eğitimci Jacques Leveugle tutuklandı. Savcılık, mağdurlardan bilgi almak için tanık çağrısında bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Isere vilayetinde yaşayan Jacques Leveugle, 1967-2022 yıllarında Fransa dahil, eğitimci olarak bulunduğu 10'a yakın ülkede yaşları 13 ile 17 arasında değişen 89 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Grenoble Savcılığı, 79 yaşındaki zanlının tutuklandığını açıklarken eğitimci hakkında bilgi sahibi olan ya da işlediği suçlardan etkilenen kişileri görgü şahitliği yapmaya çağırdı.

Savcılık, zanlı hakkındaki soruşturmanın, 2023'te, şüpheliye ait hassas içeriğe sahip USB belleğinin bir yakını tarafından kolluk kuvvetlerine ulaştırılmasının ardından başlatıldığını duyurdu.

Bellekte zanlının 10'a yakın ülkede farklı yaşlardaki 89 çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığını bildiren savcılık, bu kayıtlarda çocukların gerçek isimlerinin kullanılmaması nedeniyle kimlik tespitinin zor olduğunu, bugüne kadar kayıtlarda bulunan çocuklardan sadece 40'ının tespit edilebildiğini aktardı.

Zanlının istismar ettiği çocukların büyük çoğunluğu Fransa'da bulunurken mağdurlar arasında Fas, Nijer, Almanya, Cezayir, Hindistan, Kolombiya'dan da çocuklar yer alıyor.

