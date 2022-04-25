Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları protesto ediliyor (1)

Fransa'da bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turun çıkış anketlerinin açıklanmasıyla birlikte protesto amacıyla Paris'te gösteri düzenlendi.

Birçok antifaşist grubun çağrısıyla Cumhuriyet meydanında toplanan yüzlerce kişi, ikinci tura aşırı sağcı Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'un kalması yanı sıra ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Macron'u protesto ediyor.