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Fransa'daki büyük yangınların zararı: 500 milyon avro

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Fransa'da bu yıl günlerce süren büyük yangınların yaklaşık 500 milyon avro zarara yol açtığı tahmin ediliyor. 25 bin hasar tespit talebi alınırken, 117 bin hektardan fazla alan kül oldu ve 4 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Fransa'da bu yıl günlerce süren büyük yangınların 500 milyon avro civarı zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren sigortaların çatı kuruluşu France Assureurs'ten yapılan yazılı açıklamada, özellikle Fransa'nın güneyinde etkili olan, temmuzda başlayan ve ağustos ortalarında söndürülen büyük yangınların bilançosunun oldukça ağır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin Gironde, Var ve Landes vilayetlerinde günlerce süren yangınlarla ilgili 25 bin hasar tespit talebi alındığı ve maddi zararın toplamda 500 milyon avro civarında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül olmuş, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

En çok yangının çıktığı vilayetlerden Gironde'de haftalarca kontrol altına alınamayan yangında da 42 bin hektar alan alevlere teslim olmuştu.

Kaynak: AA
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