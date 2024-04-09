Fransa'da bir camiye saldırı düzenlendi

Fransa'nın kuzeyinde Manş valiliğine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir caminin giriş kapısına av tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cherbourg-en-Cotentin'daki caminin giriş kapısı dün akşam hasar gördü. Emniyet kaynakları, cami kapısındaki söz konusu hasarın, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu meydana geldiğini açıkladı. İbadethanenin güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

CAMİ ETRAFINDAKİ POLİS SAYISI ARTIRILACAK

Ramazan Bayramı boyunca caminin etrafındaki polis sayısı artırılacak. Cherbourg Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri, henüz olayla ilgili bir görgü tanıdığı bulunmadığını bildirdi. Kentteki Müslüman toplumu, yaşanan olay karşısında şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.

AYNI CAMİNİN DUVARINA ÖLÜM TEHDİDİ YAZILMIŞTI

Manş Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, cami yönetimi ve cemaatiyle dayanışma mesajı verildi. Kasım 2023'te de aynı caminin duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazılmıştı.