UNIFIL'e yönelik saldırıda yaralanan Fransız askeri hayatını kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıda yaralanan Fransız askerlerden birinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ağır yaralandıktan sonra dün Lübnan'dan Fransa'ya getirilen Suippes 132. Piyade Alayı'nda görevli Fransız onbaşı Anicet Girardin'in bu sabah hayatını kaybettiğini belirtti.

Söz konusu Fransız askerinin Hizbullah mensupları tarafından yaralandığını iddia eden Macron, "(Girardin) Fransa için öldü." dedi.

Macron, Fransız milletinin Girardin'in anısını ve fedakarlığını saygıyla andığını, diğer yaralıların ailelerine ve yakınlarına ise en içten duygularını ilettiğini ifade etti.

Emmanuel Macron, Fransız milletinin, ülkesi ve Lübnan'da barış için cesaret ve kararlılıkla hareket eden Fransız ordusunu selamladığını dile getirdi.

Fransız barış gücü askeri hayatını kaybetmişti

UNIFIL, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen saldırıda bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıda 2'si ağır 3 Fransız askeri de yaralanmıştı.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısının olmadığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, dün yaptığı açıklamada, saldırı sırasında yaralanan Fransız askerlerden ikisinin gün içinde Fransa'ya getirileceğini belirtirken, yaralanan üçüncü askerin ise taburcu edildiğini kaydetmişti.