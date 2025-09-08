Fransa'da Başbakan Bayrou Hükümeti Güven Oylamasında Düştü

(ANKARA) - Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun hükümeti, güven oylamasında yeterli desteği alamayarak düştü.

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda, Bayrou hükümeti için güven oylaması yapıldı. 194 milletvekili, Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi.

Fransa'da 1958'den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına giderken, ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında parlamentodan yeterli desteği alamayarak düştü.