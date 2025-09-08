Fransa'da Başbakan Bayrou Hükümeti Güven Oylamasında Düştü
Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun hükümeti, Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasında yeterli desteği alamayarak düştü. 194 milletvekili Bayrou hükümetine destek verirken, 364 milletvekili güvensizlik oyu kullandı.
(ANKARA) - Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun hükümeti, güven oylamasında yeterli desteği alamayarak düştü.
Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda, Bayrou hükümeti için güven oylaması yapıldı. 194 milletvekili, Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi.
Fransa'da 1958'den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına giderken, ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında parlamentodan yeterli desteği alamayarak düştü.
Kaynak: ANKA / Güncel