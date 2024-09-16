Fransa'da Aranan Dolandırıcı Bodrum'da Yakalandı
Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından aranan Bülent Yılmaz, Muğla'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yılmaz, Bodrum'da tatil yaparken yakalandı ve Fransız yetkililere teslim edilecek.
FRANSA'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz (49), Muğla'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz'ın Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde villaya düzenlenen operasyonda Yılmaz, yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın işlemlerinin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.