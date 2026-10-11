Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna enerji ateşkesi çağrısını koşulsuz destekliyor

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(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın da hazır olduğu gerçek bir enerji ateşkesine yönelik çağrıyı koşulsuz desteklediklerini bildirdi. Macron, Rusya'nın son saatlerde Ukrayna altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bu çağrıyı reddetmeye devam ettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Macron, paylaşımında şunları kaydetti:

"Fransa, Ukrayna'nın da hazır olduğu gerçek bir enerji ateşkesine yönelik çağrıyı koşulsuz destekliyor. Bu aşamada Rusya, son saatlerde Ukrayna altyapılarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bu çağrıyı reddetmeye devam ediyor. Fransa, Ukrayna ve Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin yanında durmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA