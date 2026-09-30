Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Madrid'de İngilizlere AB'ye dönün çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngilizlerin AB'ye yeniden katılmak istemesi ve İngiltere Başbakanı Burnham'ın bu yönde hareket etmesi halinde bunun çok güzel bir haber olacağını söyledi. Madrid'de Macron, İngilizlere 'Tekrar hoş geldiniz' diyerek AB'ye dönün çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngilizlerin Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden katılmak istemeleri durumunda, bunun çok güzel bir haber olacağını belirterek, İngilizlere AB'ye dönmeleri çağrısında bulundu.

Macron, İspanya ziyaretinin son gününde, başkent Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın "ülkesinin AB'ye yeniden katılmasının, önündeki seçeneklerden biri olduğuna" dair açıklamaları sorulan Macron, İngilizleri kastederek "Tekrar hoş geldiniz." dedi.

Macron, İngilizler AB'ye yeniden katılmak istiyorsa ve İngiltere Başbakanı Burnham da bu yönde hareket ederse, bunun hem ülkeleri hem de Avrupalılar için çok güzel bir haber olacağını söyleyerek, İngilizlerin işleri daima kolaylaştırdığını söyledi.

Fransa ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin, savunma, güvenlik ve göç gibi alanlarda devam ettiğini vurgulayan Macron, "Bu iyi bir karar. (Burnham) Bu cesareti göstermekte haklı." şeklinde konuştu.

Macron, bir yandan AB'nin sunduğu özgürlüklerden faydalanıp diğer yandan işine gelmeyen şeyleri reddetmenin mümkün olmadığını ifade ederek, İngilizlere "(AB'ye) Dönün." çağrısında bulundu.

"Herkesi sükunete çağırıyorum"

Fransa'daki gençlerin iklimle ve jeopolitik durumla ilgili endişelerini anladığını dile getiren Macron, "Herhangi bir endişe veya münazara şiddeti meşrulaştıramaz." dedi.

Macron, Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi için günlerdir sürdürdüğü eylemlerde yaşanan şiddet olaylarından yerel siyasetçileri sorumlu tutarak, "Herkesi sükunete çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Fransa'nın asla Yahudi karşıtı sözleri kabul etmeyeceğini söyleyen Macron, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek, Cumhuriyet'in önceliklerinden biri." dedi.

Macron, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Jordan Bardella'ya atfedilen Yahudi karşıtı yazıların son derece ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirterek, ilgili kişilerin sözlerine açıklık getirmeleri gerektiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Burnham, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, AB'den ayrılmasının (Brexit) ülkesine faydadan çok zarar verdiğini dile getirmişti.

Burnham, geçmişte yaptığı "Ben hayattayken Britanya'nın AB'ye yeniden katıldığını görmek istiyorum." açıklamasının aksini söylemeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA
7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

7 kez ölümden döndü! Sonunda turnayı gözünden vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti

CHP'de İstanbul depremi! 3 belediye başkanı ihraç edildi
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
Özgür Özel'den fon soruşturması çıkışı

Özgür Özel'den fon soruşturması çıkışı
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
Fon dosyasında yeni perde! Bu kez 26 hisse senedi mercek altında

Fon vurgununda yeni bomba! Soruşturma başka şirketlere de sıçradı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!

Milyonlarca kişi izliyordu! Fenomenin foyası yıllar sonra ortaya çıktı