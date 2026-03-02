Haberler

Fransa, Charles de Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e gönderildiği haberlerini yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Charles de Gaulle gemisinin Baltık Denizi'ndeki görevini yarıda bırakarak Doğu Akdeniz'e gönderildiği yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık, bu bilginin doğru olmadığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız amiral gemisi Charles De Gaulle'ün Baltık Denizi'ndeki görevini yarıda keserek Doğu Akdeniz'e gönderildiği yönünde basına yansıyan haberleri yalanladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda dezenformasyonla mücadele için kurduğu French Response isimli hesabından Charles de Gaulle gemisine ilişkin paylaşım yapıldı.

Nükleer enerjiyle çalışan Fransız uçak gemisinin Orta Doğu'da yaşanan gerilim bağlamında Baltık Denizi'ndeki görevini yarıda bırakarak Doğu Akdeniz'e yönlendirildiğine ilişkin bir haberin alıntılandığı paylaşımda, bu bilginin doğru olmadığı belirtildi.

Fransız kanalı BFMTV, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdiği dönemde Charles de Gaulle ve ona bağlı gemilerin Baltık Denizi'ndeki görevlerini yarıda keserek Doğu Akdeniz'e gönderildiğini ileri sürmüştü.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı

Barcelona'nın eski yıldızı çıkan çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı

Barcelona'nın eski yıldızı çıkan çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna Sadettin Saran'dan 3 kelimelik cevap

''Takımı nasıl toparlayacaksınız?'' sorusuna 3 kelimelik cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler