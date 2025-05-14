Fransa, Cezayir'in Tek Taraflı Kararına Tepki Gösterdi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in Fransız kamu görevlilerinin topraklarına girişine ilişkin yeni koşullar belirleme yönündeki tek taraflı kararının ardından, bu ülkenin Paris Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Cezayir'in resmi, diplomatik veya hizmet pasaportu taşıyan Fransız kamu görevlilerinin topraklarına girişine ilişkin yeni koşullar belirleme yönündeki tek taraflı karar almasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cezayir'in söz konusu kararının ardından bu ülkenin Paris'teki Maslahatgüzarı'nın dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

Cezayir'in bu adımının iki ülke arasında 2013'te diplomatik vizelere ilişkin imzalanan anlaşmayı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, görüşmede, Fransa'nın Cezayir'e yönelik aynı nitelikte karşılıklı tedbirler alacağının bildirildiği aktarıldı.

Fransa'nın, durumun seyrine göre ek tedbirler alabileceğine işaret edilen açıklamada, Cezayirli makamlardan daha sorumlu davranmaları ve iki ülkenin çıkarı doğrultusunda daha yapıcı bir diyaloğa geri dönmeleri istendi.