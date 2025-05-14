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Fransa, Cezayir'in Tek Taraflı Kararına Tepki Gösterdi

Fransa, Cezayir'in Tek Taraflı Kararına Tepki Gösterdi
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in Fransız kamu görevlilerinin ülkeye girişine ilişkin yeni koşullar belirlemesi üzerine Cezayir Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. İki ülke arasında 2013'te imzalanan diplomatik anlaşmanın ihlal edildiği ifade edilerek, Fransa benzer karşı tedbirler alabileceğini bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in Fransız kamu görevlilerinin topraklarına girişine ilişkin yeni koşullar belirleme yönündeki tek taraflı kararının ardından, bu ülkenin Paris Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Cezayir'in resmi, diplomatik veya hizmet pasaportu taşıyan Fransız kamu görevlilerinin topraklarına girişine ilişkin yeni koşullar belirleme yönündeki tek taraflı karar almasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cezayir'in söz konusu kararının ardından bu ülkenin Paris'teki Maslahatgüzarı'nın dün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ifade edildi.

Cezayir'in bu adımının iki ülke arasında 2013'te diplomatik vizelere ilişkin imzalanan anlaşmayı ihlal ettiği belirtilen açıklamada, görüşmede, Fransa'nın Cezayir'e yönelik aynı nitelikte karşılıklı tedbirler alacağının bildirildiği aktarıldı.

Fransa'nın, durumun seyrine göre ek tedbirler alabileceğine işaret edilen açıklamada, Cezayirli makamlardan daha sorumlu davranmaları ve iki ülkenin çıkarı doğrultusunda daha yapıcı bir diyaloğa geri dönmeleri istendi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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