Fransa, Bilim İçin Avrupa'yı Seç Etkinliği Düzenliyor

Fransa, başta ABD olmak üzere dünya genelinden bilim insanlarının Avrupa'ya yerleşmesini teşvik etmek amacıyla, Paris'te 5 Mayıs'ta "Bilim İçin Avrupa'yı Seç" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Avrupalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları nedeniyle bu ülkeden ayrılmayı düşünen bilim insanlarını ağırlamak istediklerini çeşitli açıklamalarla ifade etti.

ABD de dahil dünya genelinden bilim insanlarının Avrupa'ya yerleşmesini teşvik etmek amacıyla Fransa'nın başkent Paris'te 5 Mayıs'ta "Bilim İçin Avrupa'yı Seç" başlıklı etkinlik düzenlenecek.

Elysee Sarayı kaynaklarına göre, etkinliğe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, AB Komisyonunun "Startup, Araştırma ve İnovasyon"dan sorumlu üyesi Ekaterina Zaharieva ve AB Komisyonunun "Halk, Yetenekler ve Hazırlılık"tan sorumlu üyesi Roxana Minzatu katılım gösterecek.

Ayrıca etkinliğe, AB ülkeleri, Norveç, İngiltere, İsviçre'den üniversite rektörleri ile araştırma enstitüsü temsilcilerinin yanı sıra bilim insanları da iştirak edecek.

Etkinlik kapsamında, Avrupa'da bilimsel araştırmalarda dışa bağımlılığı azaltmak ve akademik özgürlüklerle ilgili 2 ayrı oturum düzenlenecek.

Fransa'da Yüksek Öğrenim ve Araştırmadan Sorumlu Bakan Philippe Baptiste, AB ülkelerinden mevkidaşları ve Zaharieva, etkinlikte Avrupa'da araştırmanın güçlendirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirecek.

Avrupalı üniversite rektörlerinin katılımıyla, kıtadaki köklü üniversitelerin geleceğiyle ilgili görüşme düzenlenecek.

Farklı ülkelerden gelen araştırmacı, bilim insanları ve sanayi temsilcileri arasında görüşmelerin yapılacağı etkinlikte, Macron ve von der Leyen'in söz alması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın göreve geldiği ocak ayından bu yana attığı politik adımlar, ülkedeki bilim çevrelerinde korku ve tedirginlik yaratmıştı.

Trump yönetiminin aldığı kararlarla ülkedeki bazı laboratuvarlar kapatılırken, bazı araştırma alanlarında fon kesintilerine gidilmişti.

Fransız hükümeti, 18 Nisan'da, "Bilim İçin Fransa'yı Seç" başlıklı platformun lanse edildiğini duyurmuştu. Fransa, farklı araştırma projelerinin yer aldığı platformla, uluslararası araştırmacıları ülkesinde ağırlama sürecini hazırlamayı hedefliyor.