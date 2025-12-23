AVRUPA'NIN ZİRVESİ ALPLER - Alpler'de otlatmanın yeniden başlatılması daha dirençli ekosistemler sağlayabilir

Rewilding Europe Vakfının (Avrupa'yı Yeniden Yabanileştirme) Fransa kolu Rewilding France'ın İletişim ve Paydaş Katılımı Sorumlusu Aurelien Guiraud, Alpler'de doğal otlatmayı yeniden başlatarak yabani hayatı canlandırmayı planladıklarını ve bunun daha dirençli ekosistemlerin oluşmasını sağladığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA), küresel ısınma ve Alp Dağları'na etkilerine ilişkin hazırladığı "Avrupa'nın Zirvesi Alpler" başlıklı dosya haberin beşinci bölümünde, Fransız Alpleri'nde doğanın muhafaza edilmesine yönelik "yeniden yabanileştirme" projesi örneği ele alındı.

İngilizce "rewilding" olarak bilinen "yeniden yabanileştirme", insan faaliyetleri nedeniyle zarar gören ekosistemleri iyileştirmekten geçiyor.

Guiraud, Fransa'da Dauphine Alpleri bölgesindeki yeniden yabanileştirme projelerinin detaylarını AA muhabirine anlattı.

2011'de kurulan Rewilding Europe Vakfının bugün Fransa dahil 10 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Guiraud, vakfın bulunduğu ülkelerde yeniden yabanileştirme bölgeleri geliştirerek bunların finansmanına katkı sağladığını kaydetti.

Guiraud, Fransa'daki Dauphine Alpleri bölgesinin vakfın proje yürüttüğü 11. bölge olduğunu söyleyerek, "Dauphine Alpleri'nin sakinleriyle doğanın bu bölgede yeniden işlevsel hale gelmesi için çalışıyoruz." dedi.

Bunun için bölgedeki doğal süreçlere destek sağladıklarını vurgulayan Guiraud, zamanla doğanın kendiliğinden iklim değişikliğine karşılık verebilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Guiraud, "Bu farklı eylemlerden, ormanların doğal şekilde yenilenmesini desteklemekten geçiyor. Ayrıca nehirler konusunda, nehir kesimlerinin doğal haline yeniden kazandırılması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu daha dirençli ekosistemlerin olmasını sağlıyor"

Alpler'de giderek unutulmaya yüz tutan doğal otlatmayı başlatarak otobur ve yabani hayatı burada yeniden canlandırmayı planladıklarını dile getiren Guiraud, ormanların bakımının bu şekilde kolaylıkla sağlanacağını savundu.

Guiraud, "Bu daha dirençli ekosistemlerin olmasını sağlıyor." diyerek, Rewilding Europe'un projeleri kapsamında insani boyutta bir bölgenin belirlendiğini anlattı.

"Önemli olan, sahada somut çalışmalar yürüterek ve takip ederek bunun biyoçeşitlilik, doğanın direncinin güçlenmesi üzerinde gerçekten bir etkisi olduğunu göstermek." diyen Guiraud, Fransa'da Dauphine Alpleri'nde iki önemli girişimleri olduğunu ve 2026'da başlayacaklarını belirtti.

Guiraud, bu kapsamda kamuya açık 400 hektarlık bir ormanın 4'te 1'inde artık odun üretiminin yapılmamasının yerel makamlarla birlikte öngörüldüğünü aktararak, ayrıca ormanda ölü odun bırakmayı düşündüklerini söyledi.

"Ölü odunların yanı sıra böcekler ve çok sayıda mikroorganizmalar da bırakıyoruz." diyen Guiraud, burada hektar başına daha fazla ağaç bırakılarak kuşların yaşayabileceği alanlar oluşturulduğunu kaydetti.

Guiraud, Ulusal Ormanlar Ofisi (ONF) ile bu ağaçları tespit edeceklerini ve imzalayacakları anlaşma kapsamında her hektar başına 5 ağacın bırakılacağını belirterek, bu küçük farklarla yabani hayata daha fazla yer bırakıldığını vurguladı.

Yabani hayatın, ormanların biyoçeşitliliği ile kendi kendine yenilenme süreçlerinde önemli rol oynadığının altını çizen Guiraud, ikinci girişimlerinin ise doğada kritik işleve sahip büyük otoburları bu bölgeye geri kazandırarak doğal otlatmayı mümkün hale getirmek olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğiyle giderek daha fazla büyük yangın riskleri olacağı uyarısında bulunan Guiraud, bölgelerde otlatmanın yanıcı maddelerin azaltılmasını ve böylelikle yangın riskinin de azaltılmasını sağladığını dile getirdi.