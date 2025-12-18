Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası konferans düzenlenecek
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şubat 2026'da Paris'te Lübnan ordusuna destek amacıyla Fransa, ABD ve Suudi Arabistan'ın uluslararası bir konferans düzenleyeceğini açıkladı. Konferansta, Lübnan ordusuna ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planına destek yenilenecek.
Fransa, ABD ve Suudi Arabistan'ın Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası bir konferans düzenleyeceği bildirildi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, " Paris'te bugün Fransa, ABD ve Suudi Arabistan, Lübnan ordusuna ve (Lübnan'ın) devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planına desteğini yeniledi." ifadesini kullandı.
Barrot, Fransa, ABD ve Suudi Arabistan'ın Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.