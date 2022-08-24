FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara geçtiği söylenen İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu

FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolar transfer ücreti karşılığında geçtiği öne sürülen İsmail Küçükkaya, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Halk TV'nin kendisine getirdiği projeden dolayı heyecanlandığını belirten Küçükkaya, "Cafer Mahiroğlu Halk TV'yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı" dedi. Küçükkaya, transfer ücreti iddialarına ise değinmedi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, dün akşam yaptığı açıklamada, FOX TV'de Çalar Saat programını yapan İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de yayınlarına devam edeceğini duyurdu. Bu haberin ardından ortaya bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Küçükkaya'nın transfer ücreti olarak Halk TV ile 3 milyon dolara anlaştığı öne sürüldü.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Küçükkaya, dünün ardından ilk kez bugün açıklamada bulunarak konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FOX TV ile anlaşarak ayrıldığını ifade etti. 12 Eylül itibarıyla Halk TV'de göreve başlayacağını belirten Küçükkaya, "Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk'e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO'su Cenk Soner'e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim" dedi.

"12 EYLÜL'DEN İTİBAREN BAŞLIYORUM"

Küçükkaya'nın açıklamaları şu şekilde: "Merhaba arkadaşlar. 1992 yılında Hürriyet Ankara'da başlayan gazetecilik hayatımın 30.yılında yeni bir pencere açıyorum. 9 yıldır mutluluk, huzur ve gururla görev yaptığım FOX TV'den dün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Kanal yönetimi bu kararımı anlayışla karşıladı. Anlaşarak ayrıldık. 12 Eylül itibariyle Halk TV'de göreve başlıyorum. Haftanın 5 günü 3'er saat sabah haberlerinde olacağım. Cuma akşamları da bir program hazırlayıp sunacağım.

"FOX HABER EKİBİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bütün bu süreçte tam bir uyum ve huzurla çalıştığımız FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni, yakın arkadaşım ve meslektaşım Doğan Şentürk'e, desteğini daima hissettiğim FOX/ Disney Grubu CEO'su Cenk Soner'e, kanal yönetimine ve tüm FOX çalışanlarına içtenlikle teşekkür ederim. 10. yılıma tam da bugünlerde girmiş olduğum FOX'daki tüm bulunma süremi daima mutluluk ve sevinçle, minnettarlık duygularıyla anacağım. Emsalsiz bir dönemdi. Yolları bundan sonra da açık olsun.

"KOLAY BİR KARAR DEĞİL AMA HEYECANLIYIM"

Bana güvenerek, 'gel demokrasi mücadelesi veren Halk TV Ailesi'ne sen de katıl ve bu mücadeleye omuz ver' diyen; başta uzun yıllardır o daha medyaya girmeden çok evvel tanıştığımız Cafer Mahiroğlu olmak üzere tüm Halk TV yönetim ve ekibine de teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım. Elbette benim için kolay bir karar değildi. Büyük bir kurumun güven, sistem, alışkanlık ve konforunu bırakıp mütevazi imkanları olan ama meslekte iddialı bir haber kanalında çalışmaya başlıyorum. Bu gelişmeyi ve durumu kamuoyuna aktarmayı bir görev bildim.

"CAFER MAHİROĞLU'NUN VİZYONUNU ÖNEMSİYORUM"

Çok sorulduğu için şunu da açıklamalıyım: FOX yönetimi; başta GYY Doğan Şentürk olmak üzere hepsi kanalda kalmam için muazzam çaba gösterdi. CEO Cenk Soner sürece aktif dahil oldu. 4/5 gün çok yoğun görüşmeler yaptık. Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım. Peki neden? Birincisi FOX'da 10.yılımda kendimi tekrara düşmekten endişe ettim. Gelecek yıl bir değişiklik yapmayı düşünürken beklenmedik bir anda Halk TV'den teklif aldım. Cafer Mahiroğlu çok istekli, iddialı ve kararlıydı. O heyecandan mesleki anlamda etkilendim. Cafer Mahiroğlu Halk TV'yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı. Akşam programı yapma önerisinden de etkilendim. Ve 'evet' dedim. Hayırlı olsun."