Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar [2022] - Haberler

Yeni bir bilgisayar satın alındığında veya sıfırdan bir kurulum gerçekleştirildiğinde yapılan ilk işlemlerden birisi de genellikle gerekli programların yüklenmesi oluyor. Peki 2022 itibariyle format sonrası yüklenmesi gereken programlar ve yazılımlar hangileri? Sizler için derledik…

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Format sonrası hangi programlar yüklenmeli?

Sürücü güncellemeleri

Bir format işleminden sonra yapılması gereken ilk şey bilgisayarınızdaki sürücülerin güncel olup olmadığını kontrol etmek. Burada genellikle sürücüleri otomatik olarak bularak güncelleyen üçüncü parti uygulamalar kullanılsa da bazı durumlarda yanlış güncellemelerin yüklenerek çeşitli hatalara neden olması nedeniyle bu gibi yazılımları çok fazla önermiyoruz. Aygıt Yöneticisi üzerinden manuel olarak sürücü güncellemelerinin yapılması daha sağlıklı olacaktır.

İnternet tarayıcısı

Dijital dönüşümün lokomotifi internetle buluşabilmek için birçok tarayıcı mevcut. Windows'un varsayılan Microsoft Edge tarayıcısını sevmiyorsanız, format sonrası yüklenmesi gereken programlar listesinin başında bir internet tarayıcısı olmalı. StatCounter'ın geçen hafta yayınladığı rapora göre Google Chrome, yüzde 67'lik pazar payıyla bu alanda lider konumda.

Antivirüs programları

2022 itibariyle kötü amaçlı yazılımların sayısı tavan yaptı. Kullanıcı verilerinin çalındığı haberleriyle sıklıkla karşılaştığımız bu süreçte Antivirüs programlarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu nedenle format sonrası yüklenmesi gereken programlar listesinin en üst sırasında bu tür uygulamalar olmalı. Aynı şekilde Microsoft'un varsayılan olarak kullanıcılara sunduğu Windows Defender da kullanılabilir. Öte yandan üçüncü parti Kaspersky, Avast, AVG ve McAfee'yi de tercih edebilirsiniz.

Ofis programları

Belge, elektronik tablo ve sunum gibi işlerle uğraşıyorsanız, format sonrası ofis programlarını yüklemeniz gerekiyor. Burada Microsoft'un Office paketi ön plana çıksa da ücretli olması nedeniyle ücretsiz olan alternatifleri de sıklıkla kullanılıyor. Bunlara The Document Foundation tarafından geliştirilen ofis yazılım seti LibreOffice'ı örnek gösterebiliriz.

Medya oynatma yazılımları

Windows'un varsayılan olarak kullanıcılara sunduğu bir medya oynatma uygulaması olsa da format sonrası genellikle üçüncü parti programlar bilgisayarlara yükleniyor. Bu alanda VLC Media Player veya GOM Player gibi birçok yazılım öne çıkıyor. Bunlardan birisini tercih edebilirsiniz.

Dosya arşivleme uygulamaları

İnternetten indirilen programlar ve yazılımlar çoğu zaman arşivlenmiş bir yapıyla karşımıza çıkar. Bu noktada dosya arşivleme ve çıkarmaya yarayan programlara ihtiyaç duyarız. Format sonrası yüklenmesi gerekenlerden birisi de bu tür yazılımlar olmalıdır. Kullanıcılar, 7-zip ve WinRAR gibi uygulamaları tercih edebilir.

Windows bakım programları

Format sonrası indirilmesi gereken programlar denince akıllara ilk olarak sistemdeki gereksiz dosyaları, çerezleri ve bilgileri silerek yer açan Windows bakım uygulamaları geliyor. Kullanıcıların burada en çok tercih ettiği yazılım CCleaner diyebiliriz. Ancak bu, üçüncü parti bir program konumunda. Microsoft'un ilgili uygulamayla aynı işleri yapan yerleşik bir hizmeti olduğunu da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz, format sonrası hangi programları ilk önce yüklüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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