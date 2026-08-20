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Ekvador'da Helikopter Kazası: İstihbarat Direktörü Hayatını Kaybetti

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Ekvador Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) Direktörü Michele Sensi-Contugi ve eşi Stephany Hollihan'ın Kenya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Ekvador Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) Direktörü Michele Sensi-Contugi ve eşi Stephany Hollihan'ın Kenya'daki helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Ekvador basınında çıkan habere göre, Kenya'da "Eurocopter EC130 B4" tipi helikopterin Ololokwe Dağı yakınlarına düşmesi sonucu 6'sı yolcu, 1'i pilot olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Çin'deki resmi ziyareti sırasında CNI Direktörü Sensi-Contugi'nin ölümü nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Hükümetin yayımladığı resmi bildiride, "Ekvador Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı, CNI Direktörü Michele Sensi-Contugi ve eşi Stephany Hollihan'ın vefatından derin üzüntü duymaktadır. Sensi-Contugi devlete bağlılık, özveri ve derin bir sorumluluk bilinciyle hizmet etti. Kendisine tevdi edilen her bir görevde ulusal çıkarların savunulmasına ve ülkenin refahına katkı sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Ekvador lideri Noboa, Dışişleri, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına, Sensi-Contugi'nin ailesiyle koordinasyon içinde devlet töreni düzenlenmesi talimatını verdi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında ABD'li medya yöneticisi Jose Alberto Suarez de bulunuyor. Suarez'in, Florida'daki Orlando, Tampa ve Fort Myers-Naples'taki üç Telemundo istasyonunun başkanlığını ve genel müdürlüğünü yürüttüğü belirtildi.

Kenya makamları, kazanın nedenlerini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sensi-Contugi kim?

44 yaşındaki Sensi-Contugi, Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın en yakın bürokratlarından biri olarak biliniyor ve Ocak 2024'ten bu yana CNI'nın direktörlüğünü yürütüyordu.

Sensi-Contugi, Nisan-Ağustos 2024 döneminde Hükümet Bakanı olarak da görev yaptı.

Kamu görevlerinden önce iş dünyasında çalışan Sensi-Contugi, plastik, kauçuk ve biyoteknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yaptı.

Kaynak: AA
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