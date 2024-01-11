Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olarak, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da "Sibergöz-13" Operasyonu'nun düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda İstanbul'da düzenlenen "Sibergöz-13" Operasyonu'yla ilgili bilgileri paylaştı.

"OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

"Halkımızın huzurunu kaçıranlara, milletimizin parasına göz dikenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." diyen Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi. Düzenlenen "Sibergöz-13" Operasyonu'nda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılığı yaptığı belirlendi." ifadelerini kullandı.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA YOK YOK

Bakan Yerlikaya, "Operasyonda yapılan aramalarda; 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu." dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımın devamında şunları kaydetti: "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim etmeye kararlıyız."

FOREX NEDİR?

Forex ülkelerin para birimlerinin karşılıklı olarak alınıp satıldığı, değerinin belirlendiği bir döviz piyasasıdır. İngilizce Foreign Exchange sözcükleri kısaltılarak türetilmiştir. Global forex piyasası günlük 6 trilyon dolar işlem hacmiyle, dünyada likiditesi en yüksek finansal piyasadır.