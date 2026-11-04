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Fon soruşturmasında yanıltıcı paylaşım yapan tutuklu 2 kişiye iddianame hazırlandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin yanıltıcı paylaşım yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ömer Çelik mağdur sıfatıyla yer alırken Balcı'ya 10 yıla, Sevinç'e 22 yıl 5 ay 15 güne kadar hapis istendi.

Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Şüpheli Mustafa Balcı'nın sosyal medya hesabından 8 Ekim'de bir fotoğraf paylaştığı aktarılan iddianamede, bu fotoğrafın şüpheli Şaban Sevinç tarafından yeniden paylaşıldığı belirtildi.

İddianamede, Sevinç'in sosyal medya hesabından Ömer Çelik hakkında bir video paylaştığı, söz konusu paylaşım ve video içeriklerinin kamuoyunda "fon soruşturması" olarak tabir edilen soruşturmaya ilişkin gerçeğe aykırı, halkı yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Balcı ve Sevinç hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, iki ismin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İddianamede, söz konusu videoların içeriğine değinildi.

Yanıltıcı nitelikteki iddiaları doğrulanmış gerçekmiş gibi kamuoyuna sundular

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, mağdur Çelik ve "fon soruşturması" ile ilgili bilgi, belge ile desteklenmeyen, gerçeklikten uzak, soyut ve yanıltıcı nitelikteki iddiaları doğrulanmış gerçekmiş gibi kamuoyuna sundukları kaydedildi.

Yanıltıcı ve manipülatif söylemlerin özellikle fon soruşturmasına konu eylemler nedeniyle doğrudan mağdur olan kişiler üzerinde mağduriyetlerinin giderilip giderilmeyeceği hususunda korku ve endişe yaratacağı vurgulanan iddianamede, bu kişiler ile toplumun geneli nezdinde de bu tür olayların tekrar yaşanacağı hususunda şüphe oluşturarak, bu yönde korku ve endişe yaratmaya elverişli olduğu ifade edildi.

İddianamede, şüpheliler tarafından olayın mahiyeti itibarıyla ekstra hassas olunması gereken konuya ilişkin sarf edilen sözlerin içeriği, söz konusu beyanların gerek görsel ve yazılı basında gerekse içerik, bilgi ve haberlerin hızla yayılması imkanı sunan sosyal medya platformlarında başka kullanıcılar tarafından paylaşılarak kamuoyu gündeminde hızla yer edinmesi dikkate alındığında, eylemin başta kamu görevlileri olmak üzere devletin kurum ve organlarına olan güven duygusunu zedeleyerek, kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu vurgulandı.

Kullanılan ifadeler ile kamuoyunda "mağdurun yerine getirdiği kamu görevinin sağladığı nüfuz ve kolaylıktan yararlanarak usulsüz, hukuka aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu, kendisi ve başkaları adına menfaat elde etmeye çalıştığı ve kişilerin mağduriyetine neden olduğu algısı oluşturan, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte ve mağdur hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlama amacına yönelik soyut itham ve hukuka aykırı fiil isnadında bulunulduğu" belirtilen iddianamede, bu suretle şüphelilerin mağdura yönelik "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçlarını işlediklerine dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin oluştuğu ifade edildi.

İddianamede, Mustafa Balcı'nın "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 4 yıl 9 aydan 10 yıla kadar, Şaban Sevinç'in ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 6 yıl 3 aydan 22 yıl 5 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

Kaynak: AA
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