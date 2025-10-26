Haberler

Foça'da Tekel Büfesinden Hırsızlık: 1 Tutuklama

İzmir'in Foça ilçesinde bir tekel büfesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.A., polise silah doğrultarak etkisiz hale getirildi ve tutuklandı.

İzmir'in Foça ilçesinde tekel büfesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Atatürk Mahallesi'ndeki bir tekel büfesinden hırsızlık yapan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin S.A. ve A.Ş. olduğu belirlendi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.A'nın operasyon sırasında polise silah doğrulttuğu, ekiplerin ani müdahaleyle S.A'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi. S.A'nın kullandığı tabancanın çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. tutuklandı, A.Ş. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel
