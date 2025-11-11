Haberler

Foça'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji uyarıları sonrası hayatı olumsuz etkileyen yağışa hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.

İZMİR'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.

Yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

