İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ö. itfaiye tarafından kurtarıldı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

B.E.Ş. (36) yönetimindeki 35 CUP 884 plakalı otomobil ile M.Ö. (20) idaresindeki 35 AR 758 plakalı otomobil, Hacı Limanı Küme Evler Sokak???????'ta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücülerden M.Ö, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan M.Ö. ve 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
