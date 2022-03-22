Foça'da Dünya Şiir Günü ve Nevruz düzenlenen gece etkinliğiyle kutlandı

NEVRUZU KUTLUYOR ATTİLA İLHANI ANIYORUZ

Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD)'nin Foça Belediyesi desteğiyle düzenlediği, Yılmaz Mızrak'ın tasarım ve yönlendirmesini üstlendiği gece ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat'ın açılış sunumuyla başladı. Şeniz Ararat katılımcılara; "Baharın gelişini müjdeleyen Mart Ay'ı içindeki özel günlerden biri de 21 Mart. Hem Nevruz Bayramı hem de Dünya Şiir Günü. Etkinliğimizde Nevruz Bayramı'nı kutluyor şiirleriyle Attila İlhan'ı anıyoruz. Türk Dünyasının tamamında yaygın olarak kutlanan Nevruz "törenleri bahara duyulan özlemi anlattığı kadar bir takvim değişikliğini de ifade eder. Baharın müjdecisi Nevruz bayramı birlik beraberliğe, dostluğa, sevgiye, barışa köprü olsun. İyilikler, güzellikler, huzur, mutluluk , bereket getirsin, ülkemize ve dünyamıza. " sözleriyle seslendi.

DİVANIDA HALK DİLİNİDE ÖZGÜR KOŞUĞUDA DENEDİ ÇOK FARKLIYDI

Türk Edebiyatının usta kalemleri Ahmet Önel, Hidayet Karakuş ve Hüseyin Yurttaş; Attila İlhan'ı İzmir'de gazete yöneticiliği, İstanbul daedebiyatçı kişiliğiyle bizzat yaşadıkları olay ve paylaştıkları anılarıyla anlattılar. Onun şiire bakış ve siyaset anlayışı, işlediği konular ve eserlerini dile getirdiler. Şiirlerinden seçkiler sundular.Ahmet Önel; Şair Türkan İldeniz tarafından kendi şiirlerinden dizelerle hazırladğı 2022 Dünya Şiir Günü Bildirisini okuyarak başladığı konuşmasını Attila İlhan şiirleriyle tamamladı. Hidayet Karakuş Attila İlhan'ı; "Divan'ı da denemiştir,Özgür Koşuğu'da denemiştir, Halk Dilini denemiştir, ama hepsinde toplumsal gerçekçi bir anlayışı egemen kılmıştır. " sözleriyle tanımlarken Hüseyin Yurttaş ; "Ciddi bir şekilde yakınlığını kazandım. Gençliğimin en verimli döneminde şiirin ne olduğunu tam tamına kavramaya çalışırken, onun gibi bir ustayla tanışmış olmak, ondan bir takım doneler kapmak, görüşler almak çok güzeldi. Çok farklıydı." Diyerek andı.

ŞİİRLER KORODAN ŞARKILAR SERTAÇ ÇEKİCİDEN

2 buçuk saati bulan programda Karakuş, Önel ve Yurttaş'ın yanı sıra Attila İlhan şiirlerini, ADD Foça Şiir Korosu üyeleri, Yılmaz Mızrak, Şeniz Ararat, Burak Alanyalı, Altan Çiloğlu, Hüseyin Çelikten, Meral Şendil, Özgül Turunçoğlu ve Mukaddes Yarbayorumladılar.

Foçalı sanatçı Sertaç Çekici gitarı ve sesiyle; Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki gecede, tamamı Attila İlhan şiirlerinden bestelenmiş 10 şarkı icra etti. Çekici'nin performansı katılımcılardan büyük alkış aldı.

Gecenin şiir finali Şiir korosu üyelerinin solo ve koro olarak seslendirdiği ve zaman zaman şairin kayıttan kendi sesiyle eşlik ettiği"Sen Türkiyesin" adlı eseriyle, müzik bölümü ise "Müjgan" adlı şarkıyla yapıldı.

Programa katkı sunanlara çiçeklerle teşekkür edilirken, katılımcılar onları ayakta alkışladılar.

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