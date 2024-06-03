Üye Girişi
Haberler

Foça'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangının nedeni, izinsiz hafriyat ve atık toplama yapan 2 kişinin plastik kablo atıklarını yakması olarak belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

İzmir'in Foça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangının, izinsiz hafriyat ve atık toplama yapan 2 kişinin plastik kablo atıklarını yakmaları sonucu meydana geldiğini belirledi.

Jandarma, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Haziran'da Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yangın 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Plastik İzmir Foça Yaşam Güncel Haberler

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title