Foça'da çıkan yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangının nedeni, izinsiz hafriyat ve atık toplama yapan 2 kişinin plastik kablo atıklarını yakması olarak belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.
İzmir'in Foça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangının, izinsiz hafriyat ve atık toplama yapan 2 kişinin plastik kablo atıklarını yakmaları sonucu meydana geldiğini belirledi.
Jandarma, şüphelileri gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Fevzi Çakmak Mahallesinde 1 Haziran'da Sadullahsever Caddesi'ndeki eski çöplük alanında başlayıp makilik alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yangın 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.