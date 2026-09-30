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Flydubai uçağı Dubai-Tel Aviv seferinde acil sinyal sonrası Tebük'e güvenli indi

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Flydubai, Dubai-Tel Aviv uçağının acil sinyal sonrası Tebük Havalimanı'na güvenli indiğini ve yolcuların sağlığının iyi olduğunu bildirdi. İsrail basını, pilot kavgası nedeniyle yanlış kod gönderildiği ve bir pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı iddialarının araştırıldığını aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai- Tel Aviv seferini yapan uçağın acil durum sinyali sonrası güvenli şekilde Suudi Arabistan'daki Tebük Havalimanına indiğini bildirdi.

Hava yolu şirketi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Dubai'den Tel Aviv'e düzenlenen "FZ1073" sefer sayılı uçuş sırasında "bir olay yaşandığı" ifade edildi.

Söz konusu uçağın güvenli şekilde Tebük Havalimanı'na indiği ve tüm yolcularının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen saatlerde paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın, Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700" ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmıştı.

Pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği, bu esnada yanlışlıkla acil durum kodu gönderildiği belirtildi.

Uçağı kullanan pilotlardan birinin Ukrayna vatandaşı, diğerinin de Rusya vatandaşı olduğu basında yer aldı.

Pilotlardan birinin intihar etmeye ve uçağı düşürmeye çalıştığı, İsrailli yolcuların da bunu engellemeye çalıştığı iddiasının araştırıldığı da aktarıldı.

Kaynak: AA
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