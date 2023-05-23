Florida'nın Çinli sakinleri mülk satın almalarını engelleyen yasa nedeniyle dava açtı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Çinlilerin, Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer bazı ülke vatandaşlarının mülk satın almasını yasaklayan yeni yasa nedeniyle eyalete dava açtığı bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Çinlilerin, Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer bazı ülke vatandaşlarının mülk satın almasını yasaklayan yeni yasa nedeniyle eyalete dava açtığı bildirildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından yapılan açıklamada, yeni yasanın, yasal olarak mülk satın alabilen Çinlilere ve diğer Asyalılara, ayrıca onlara mülk satanlara karşı caydırıcı cezai önlemleri içerdiği, bu nedenle gayrimenkul alış satışını engelleyeceği bildirildi.

Açıklamada, yeni yasanın, Çin hükümetinin eylemleri nedeniyle ABD'de yaşayan Çinlileri cezalandırmaya yol açacağı vurgulanarak davanın, Çin vatandaşlarının Florida'da mülk satın almasının ulusal güvenlik riski oluşturduğuna dair hiç kanıt bulunmamasından dolayı Çinliler tarafından açıldığı belirtildi.

Yeni yasanın, ABD Anayasası'nı ve Adil Konut Yasasını ihlal ederek Asya kökenlilerin ABD'de barınmasına karşı ayrımcılığı körükleyeceğine işaret edilen açıklamada, ayrıca diğer uluslar arasından da mülk satın almak isteyenlere karşı da gereksiz bir şüpheye yol açacağına dikkat çekildi.

Florida eyaletindeki yeni yasa, askeri tesislere ve diğer "kritik altyapıya" 16 kilometre mesafedeki mülklerin, yabancıya satışının engellenmesini sağlıyor.

Tarım arazileri için de aynı şartları içeren yeni yasa ayrıca Küba, Venezuela, Suriye, İran, Rusya ve Kuzey Kore uyrukluları da etkiliyor ancak özellikle Çin uyrukluları ve onlara mülk satanları ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, 9 Mayıs'ta, Çinli kişi ve kuruluşların, eyalet içinde tarım arazi ve askeri tesislerin yakınından arazi satın almasını engelleyen yasa tasarısını onaylamıştı.