Haberler

ABD'nin Florida eyalet yönetimi, çocuklar için güvenli olmadığı gerekçesiyle ChatGPT'ye dava açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Florida eyaleti, yapay zeka aracı ChatGPT'nin özellikle küçük yaştakiler için güvenli olmadığı gerekçesiyle OpenAI ve CEO Sam Altman'a dava açtı. Davada, ChatGPT'nin intiharı teşvik etmek, toplu katliam yapanlara yardım etmek ve reşit olmayanları bağımlı hale getirmek gibi suçlamalar yer alıyor.

ABD'nin Florida eyaleti yönetimi, özellikle küçük yaştakiler için güvenli olmadığı gerekçesiyle yapay zeka aracı Chatgpt'yi dava etti.

CNN'in haberine göre, Florida Başsavcısı James Uthmeier, söz konusu davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eyalet yönetimi, Chatgpt'nin sahibi olan şirket OpenAI'ı, aldatıcı ve haksız ticaret uygulamaları, ihmali ve ürün sorumluluğu yasalarını ihlal etmesi gerekçesiyle suçlayarak şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın da firmasının tutumundan kaynaklanan insan hayatına yönelik riski tamamen görmezden geldiğini savundu.

Dava dilekçesinde, ChatGPT hakkında toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyu önünde küçük düşürmeye neden olmak, reşit olmayanları ebeveyn gözetimi olmadan bir araca bağımlı hale getirmek ve kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini kaybetmelerine neden olmak gibi bir dizi suçlama yer alıyor.

Florida Başsavcısı Uthmeier, "Sam Altman ve ChatGPT, çocuklarımızın güvenliği ve emniyeti yerine yapay zeka yarışını seçti. Kamu güvenliği yerine karı seçtiler ve biz Florida'da buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya eyalet yönetimi de "Character.AI" isimli yapay zeka sohbet robotunun kendisini doktor gibi tanıtarak kullanıcıları lisanslı bir hekimden tıbbi tavsiye aldıklarını düşünmeye sevk ettiği gerekçesiyle robotu geliştiren şirkete dava açmıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı

Arazide görünce futbol topu sandı, gerçek çok başka çıktı
ASELSAN A Milli Takım'ın ana sponsoru oldu

ASELSAN'dan A Milli Takım'a dev destek
İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali

İşte Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalimiz
Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi

Diplomaside yeni adım! Bakan Fidan ilk kez o ülkeyi ziyaret etti
Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

Dananın kuyruğu kopuyor!

İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu