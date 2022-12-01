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Fleetwood Mac grubunun başarılı ismi Christine McVie yaşamını yitirdi

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Dünyaca bilinen rock grubu Fleetwood Mac'in şarkıcısı ve söz yazarı Christine McVie, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcının ailesi, ilk açıklamalarında "McVie'nin dünyaca sevilen, saygıdeğer bir müzisyen olarak hatırlanmasını istiyoruz" dedi.

"Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop" gibi hit parçaların söz yazarı Christine McVie yaşamını yitirdi. 70'li yıllarda dönemin en iyi bilinen rock gruplarından Fleetwood Mac'e katılan McVie, kaldırıldığı hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

"SAYGIDEĞER BİR MÜZİSYEN OLARAK ANILMASINI İSTİYORUZ"

BBC'nin haberine göre; İngiliz müzisyenin ailesi, Facebook'tan yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "McVie'nin dünyaca sevilen, saygıdeğer bir müzisyen olarak hatırlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fleetwood Mac grubunun bilinen ismi Christine McVie yaşamını yitirdi

EN BAŞARILI GRUPLARDAN BİRİ OLDULAR

McVie'nin, 1971'de dönemin en iyi bilinen rock gruplarından Fleetwood Mac'e katıldı. 1998'de gruptan ayrıldığını açıklayan McVie, 2014'te gruba yeniden dahil oldu. İngiliz-Amerikan rock grubu Fleetwood Mac, 1967'de Londra'da kuruldu, dünya genelinde 100 milyondan fazla satarak 1970 ve 80'lerin en başarılı gruplarından biri oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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